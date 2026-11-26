Маскирани привърженици на Олимпик Марсилия са нападнали хотел “NH Collection” в Марсилия, където са били настанени фенове на Левски, съобщава Дарик радио. Инцидентът е станал вечерта на 25 ноември.

Според радиото групи ултраси на френския клуб са обикаляли различни места в града в търсене на привърженици на Левски. Към момента няма подробности за евентуални пострадали или нанесени щети.

Значителна част от пътуващите за мача фенове на “сините” са избрали да нощуват в други френски градове. Днес привържениците на Левски трябва да се съберат на предварително определен пункт, откъдето ще бъдат транспортирани до “Стад Велодром”.

Двубоят от петия кръг на основната фаза на Лига Европа започва тази вечер от 19:45 часа българско време.