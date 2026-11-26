Д-р Йордан Трифонов разказа пред Дарик радио как той и още четирима привърженици на Левски били нападнати на път към хотела си в Марсилия. По думите му групата се прибирала след вечеря, когато била пресрещната от около 30 маскирани младежи. Двама от тях били с мотоциклети.

“Те ни нападнаха. Бяха с палки, показаха, че имат ножове. Причакаха ни. Питаха ни дали сме българи и от кой отбор сме”, каза Трифонов.

Трима от петимата привърженици побягнали. Трифонов разказа, че получил няколко удара по главата, преди да успее да избяга. Нападателите го подгонили със запалени сигнални ракети и хвърлили едната, а той се измъкнал по стълби. Другият пострадал бил повален на земята, но успял да се отскубне, след като казал, че е турист.

След нападението Трифонов потърсил медицинска помощ. “Отидох в спешното, защото имах болка в черния дроб под ребрата, където ме бяха ударили”, обясни той.

Левски гостува на Олимпик Марсилия тази вечер от 19:45 часа българско време на “Стад Велодром” в мач от петия кръг на основната фаза на Лига Европа.