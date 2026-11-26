Софийският градски съд трябва да се произнесе окончателно по мерките за неотклонение на тримата непълнолетни, обвинени за блудство с 15-годишно момиче в София.

Случаят предизвика силно обществено възмущение, след като кадри от случилото се са били заснети и разпространени в социалните мрежи.

По данни от разследването инцидентът е станал в края на октомври след парти в апартамент в столицата.

На събирането са присъствали повече от 10 младежи. Според прокуратурата след употреба на алкохол трима от тях са извършили действия с момичето, за които са им повдигнати обвинения.

Обвиняемите са на 14, 15 и 16 години. Районният съд вече определи най-тежката мярка – „задържане под стража“, но защитата обжалва решението пред Софийския градски съд.

Междувременно разследването се разшири. Прокуратурата повдигна обвинение и на пълнолетен мъж, за когото се твърди, че е участвал в заснемането на видеоклиповете.

Разследващите проверяват и обстоятелствата около разпространението на кадрите. Полицията работи и по друг епизод, свързан със случая – стрелба по момиче, за която има данни, че е извършена от едно от обвиняемите момчета. Предстои да се изясни дали и как този случай е свързан с останалите действия.

Тримата обвиняеми се явиха в съдебната зала, придружени от родителите си.

Те не прикриваха лицата си. След изслушването на страните съдебният състав се оттегли на съвещание. Магистратите трябва да преценят дали са налице основания непълнолетните да останат в ареста, или да определят по-лека мярка за неотклонение.

Решението на Софийския градски съд ще бъде окончателно.

Случаят постави отново въпросите за насилието между непълнолетни, употребата на алкохол от деца, заснемането и разпространението на унизителни кадри в интернет и необходимостта от по-ефективна превенция и контрол.