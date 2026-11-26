Германският канцлер Фридрих Мерц отхвърли настоящите предложения за следващия многогодишен бюджет на Европейския съюз като основа за споразумение и предупреди, че преговорите по темата тепърва започват, предава Ройтерс.

„Сумата все още е твърде висока. В крайна сметка държавите членки трябва да могат да си позволят да платят за всичко това“, категоричен бе Мерц в Брюксел. Изявлението му идва на фона на очакваните остри сблъсъци между европейските лидери около финансовата рамка за периода 2028–2034 г., която възлиза на близо 1,6 трилиона евро.

Позицията на Берлин остава непроменена от началото на седмицата. Още в понеделник Мерц определи ревизирания вариант на председателя на Европейския съвет Антониу Коща като „добра първа стъпка“, но подчерта, че общата стойност продължава да е прекомерна.

„Практически всички държави членки на ЕС трябва да вкарат ред в публичните си финанси. Повишение с повече от 40 на сто на европейския бюджет изглежда несъвместимо с настоящия контекст“, посочи канцлерът, чиято страна застава начело на групата на т.нар. „пестеливи държави“ в блока.

По-рано Антониу Коща предложи рамката да бъде орязана с 200 милиарда евро спрямо първоначалния проект на Европейската комисия, който предвиждаше рекорден бюджет от 2 трилиона евро.