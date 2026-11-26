Националният осигурителен институт (НОИ) не участва в отпускането и изплащането на коледната помощ за най-уязвимите групи, тъй като плащането вече не е обвързано с изплащането на пенсиите, съобщиха от Осигурителния институт. Съгласно въведените през 2026 г. промени целевата помощ за коледните и великденските празници се урежда по Закона за социалното подпомагане, а размерът ѝ се залага ежегодно в държавния бюджет.

По новия ред отпускането и изплащането на средствата са в правомощията на Агенцията за социално подпомагане, а не на НОИ. Конкретните правила за достъп до помощта и кръгът на правоимащите са разписани в промените на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.

За разлика от предходни години, когато размерът на Коледните и Великденските добавки за пенсионерите се определяше с постановление на Министерския съвет и се изплащаше от НОИ, сега координацията преминава към социалната система. Хората, които се интересуват от правото си на помощ, размера ѝ и сроковете за получаване, трябва да се обърнат към дирекцията "Социално подпомагане" по настоящ адрес.