Разследването за смъртта на 16-годишната Ивана от Благоевград преминава под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура. Това става с постановление на изпълняващия функциите главен прокурор Магдалена Лазарова, с което досъдебното производство се възлага на СГП.

Решението е взето по предложение на административния ръководител на Окръжната прокуратура в Благоевград.

Мотивът за прехвърлянето е необходимостта да бъдат гарантирани обективността, ефективността и безпристрастността на всички действия по разследването.

В постановлението се посочва, че изключването на всякакви съмнения относно непредубедеността на разследващите е гаранция за пълното и обективно изясняване на обстоятелствата и правилната оценка на събраните доказателства.

Досъдебното производство е образувано на 24 май 2026 г. за умишлено убийство. Според формулировката в обвинението престъплението е извършено в периода от неустановен час на 23 май до около 23:50 ч. на същата дата в Благоевград. Разследва се версията, че момичето е било умишлено умъртвено чрез хвърляне през прозорец на жилищен блок от петия етаж.

Правната квалификация е по чл. 115 от Наказателния кодекс. По досъдебното производство като обвиняем е привлечен мъж с инициали А.Г. На 27 май 2026 г. Окръжният съд в Благоевград е оставил без уважение искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Определението е потвърдено на 4 юни от Софийския апелативен съд. Вместо задържане под стража, с постановление на прокурор от Окръжната прокуратура в Благоевград от 27 май на обвиняемия е наложена забрана да напуска пределите на Република България без разрешение на прокурор. Така към момента обвиняемият не е задържан под стража, но спрямо него е наложена процесуална принуда, която ограничава възможността му да напуска страната.

В официалното си съобщение Софийската градска прокуратура обръща специално внимание на информацията, която до момента е била разпространявана публично. Според институцията в медийното пространство са изнасяни отделни фрагменти от цялостната фактология, които не представят пълната картина по случая. Посочва се още, че са публикувани частични данни от множество експертизи, без да бъдат представени в цялост експертните заключения и мотивите, на които те се основават.

От СГП уточняват, че обхватът на разследването е разширен и се работи по всички версии. Събраните доказателства се съпоставят, а по тях ще бъде определяна и по-нататъшната посока на разследването. Това означава, че прокуратурата не обявява окончателна версия за случилото се, а заявява, че всички възможности продължават да бъдат проверявани.

Случаят „Ивана“ предизвика сериозен обществен отзвук и постави редица въпроси относно обстоятелствата около смъртта на 16-годишното момиче, събраните доказателства и хода на разследването.

Прехвърлянето на делото в София е нов етап в процеса по изясняване на трагедията. Предстои Софийската градска прокуратура да анализира събраните до момента материали, експертизите и останалите доказателства. От прокуратурата заявяват, че ще продължат да информират обществеността за развитието на случая, като същевременно гарантират законосъобразното и безпристрастно протичане на производството.

Основният въпрос остава какво точно се е случило с Ивана в последните часове от живота ѝ и ще успее ли разследването да даде отговори на всички въпроси, които близките и обществото поставят.