22-годишен шофьор загина при тежка катастрофа в Разград
По първоначални данни младият водач е загубил контрол над автомобила, който последователно се е ударил в дърво, информационно табло и бетонен стълб
22-годишен мъж загина при тежка катастрофа в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Инцидентът е станал през нощта на улица „Жеравна“. По първоначални данни младият водач е загубил контрол над автомобила, който последователно се е ударил в дърво, информационно табло и бетонен стълб.
Шофьорът е загинал на място. Той е притежавал белгийско свидетелство за управление на моторно превозно средство.
При катастрофата са пострадали двама 18-годишни младежи. Единият, който е пътувал на предната седалка, е настанен в болница с опасност за живота. Другият пътник, който е бил на задната седалка, е без опасност за живота.
Предстои да бъде извършена аутопсия на загиналия водач. Причините и обстоятелствата около катастрофата се изясняват.
От полицията съобщават, че 22-годишният мъж е бил многократно санкциониран за рисково шофиране в градски условия.
От септември до момента срещу него са издадени седем фиша, включително за превишаване на максимално допустимата скорост.
След инцидента в социалните мрежи жители на Разград са публикували коментари и снимки, свързани с предишния автомобил на младия шофьор и начина му на шофиране. Полицията продължава работата по случая, като предстои да бъдат изяснени причините за загубата на контрол над автомобила.