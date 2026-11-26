22-годишен мъж загина при тежка катастрофа в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал през нощта на улица „Жеравна“. По първоначални данни младият водач е загубил контрол над автомобила, който последователно се е ударил в дърво, информационно табло и бетонен стълб.

Шофьорът е загинал на място. Той е притежавал белгийско свидетелство за управление на моторно превозно средство.

При катастрофата са пострадали двама 18-годишни младежи. Единият, който е пътувал на предната седалка, е настанен в болница с опасност за живота. Другият пътник, който е бил на задната седалка, е без опасност за живота.

Предстои да бъде извършена аутопсия на загиналия водач. Причините и обстоятелствата около катастрофата се изясняват.

От полицията съобщават, че 22-годишният мъж е бил многократно санкциониран за рисково шофиране в градски условия.

От септември до момента срещу него са издадени седем фиша, включително за превишаване на максимално допустимата скорост.

След инцидента в социалните мрежи жители на Разград са публикували коментари и снимки, свързани с предишния автомобил на младия шофьор и начина му на шофиране. Полицията продължава работата по случая, като предстои да бъдат изяснени причините за загубата на контрол над автомобила.