Богдан Милчев: Институтът за пътна безопасност иска президентът да свика КСНС заради жертвите на пътя

Институтът за пътна безопасност призова президента Илияна Йотова незабавно да свика Консултативния съвет за национална сигурност заради ръста на броя на загиналите при катастрофи. Искането беше огласено от Богдан Милчев в публикация във Фейсбук.

По данни, посочени в публикацията, през последните два дни при пътни инциденти са загинали осем души. Милчев припомня и катастрофата на автомагистрала „Тракия“ отпреди пет дни, при която са загинали 13 души.

„Пътищата са се превърнали в заплаха за националната ни сигурност“, се посочва в позицията на института. Според организацията броят на жертвите поставя въпроса за отговорността на институциите, които трябва да гарантират безопасността на транспортната система.

От института настояват съветът да обсъди какви конкретни мерки ще предприеме държавата, за да намали броя на жертвите по пътищата, и кой ще носи политическа отговорност. Организацията призовава за незабавни решения и ясно определяне на персоналната отговорност.