Започват Коледните пости: Ето какво трябва да знаете

От днес, 15 ноември, започва Рождественският пост. Той продължава до 24 декември включително, а на следващия ден православните християни отбелязват Рождество Христово.

Според устава на Българската православна църква Коледните пости са втори по продължителност след Великия пост. Правилата им са по-леки от тези през Великденския и Богородичния пост и са сходни с тези на Петровия пост.

Какво се яде през Коледните пости

През първата седмица, както и от 20 до 24 декември включително, църковният устав предвижда растителна храна, приготвена с олио. В останалите дни от поста, с изключение на сряда и петък, са разрешени и миди, охлюви, октоподи и други безгръбначни.

Риба традиционно се разрешава на 21 ноември, когато Църквата отбелязва Въведение Богородично, и на 6 декември, когато се чества Никулден.

Духовният смисъл на поста

Рождественският пост е време за подготовка за празника чрез молитва, покаяние, смирение и милосърдие. Въздържанието обхваща и мислите, думите и делата на вярващите.

Хората, които се подготвят за изповед и свето Причастие, следва предварително да обсъдят с духовния си наставник как да постят. При хронични заболявания или други здравословни проблеми църковните указания предвиждат режимът да бъде съобразен и с лекарските препоръки.