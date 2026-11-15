Новини
Търси
Подкаст
Лайфстайл

Започват Коледните пости: Ето какво трябва да знаете

Започват Коледните пости: Ето какво трябва да знаете
БТА

Постът е духовен, не само физически

От днес, 15 ноември, започва Рождественският пост. Той продължава до 24 декември включително, а на следващия ден православните християни отбелязват Рождество Христово.

Според устава на Българската православна църква Коледните пости са втори по продължителност след Великия пост. Правилата им са по-леки от тези през Великденския и Богородичния пост и са сходни с тези на Петровия пост.

Какво се яде през Коледните пости

През първата седмица, както и от 20 до 24 декември включително, църковният устав предвижда растителна храна, приготвена с олио. В останалите дни от поста, с изключение на сряда и петък, са разрешени и миди, охлюви, октоподи и други безгръбначни.

Риба традиционно се разрешава на 21 ноември, когато Църквата отбелязва Въведение Богородично, и на 6 декември, когато се чества Никулден.

Духовният смисъл на поста

Рождественският пост е време за подготовка за празника чрез молитва, покаяние, смирение и милосърдие. Въздържанието обхваща и мислите, думите и делата на вярващите.

Хората, които се подготвят за изповед и свето Причастие, следва предварително да обсъдят с духовния си наставник как да постят. При хронични заболявания или други здравословни проблеми църковните указания предвиждат режимът да бъде съобразен и с лекарските препоръки.

Още по темата

Доц. д-р Мария Николова: Съветът на световните експерти е да се консумират сезонни и местни храни

Доц. д-р Мария Николова: Съветът на световните експерти е да се консумират сезонни и местни храни

Манастирът "Свети Наум" край Охрид - духовното наследство на средновековна България

Манастирът "Свети Наум" край Охрид - духовното наследство на средновековна България

Илияна Йотова: Българските фолклорни състави в чужбина са духовни средища за българите

Илияна Йотова: Българските фолклорни състави в чужбина са духовни средища за българите

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Лайфстайл

Какво да облечем за Коледа и Нова година 2026: Цветовете и модните тенденции, с които ще блестим

Какво да облечем за Коледа и Нова година 2026: Цветовете и модните тенденции, с които ще блестим

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новият ход променя цялата подредба

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новият ход променя цялата подредба

Филипините спечелиха първото издание на "Евровизия Азия"

Филипините спечелиха първото издание на "Евровизия Азия"

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който цената и ценността спират да се разминават

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който цената и ценността спират да се разминават

Тони Стораро с грандиозен юбилеен концерт в "Арена София"

Тони Стораро с грандиозен юбилеен концерт в "Арена София"

Водещи

Шофьор с 2,49 промила удари паркирана кола и електрически стълб в Разград

Шофьор с 2,49 промила удари паркирана кола и електрически стълб в Разград

  • Преди 2 минути
Кливланд победи Далас без цялата си титулярна петица

Кливланд победи Далас без цялата си титулярна петица

  • Преди 15 минути
Мирчев с обвинения към ДАНС: Ива Михайлова е била принудена да даде интервю

Мирчев с обвинения към ДАНС: Ива Михайлова е била принудена да даде интервю

  • Преди 18 минути
Полицейска гонка в Габрово завърши с катастрофа на патрулен автомобил

Полицейска гонка в Габрово завърши с катастрофа на патрулен автомобил

12-годишни деца с историческа първа световна титла за България

12-годишни деца с историческа първа световна титла за България

  • Преди 33 минути
Къшнър: САЩ ще улесняват директния диалог между Европа и Русия за край на войната в Украйна

Къшнър: САЩ ще улесняват директния диалог между Европа и Русия за край на войната в Украйна

  • Преди 41 минути
Роналдиньо започва като титуляр в първия си мач от 11 години

Роналдиньо започва като титуляр в първия си мач от 11 години

  • Преди 44 минути
Нов обрат: Ива Михайлова отрече някой да я е карал насила да прави каквото и да било

Нов обрат: Ива Михайлова отрече някой да я е карал насила да прави каквото и да било

  • Преди 46 минути
Участници от над 20 държави: Даден е стартът на третото издание на Маратон Бургас

Участници от над 20 държави: Даден е стартът на третото издание на Маратон Бургас

Ромарио поиска оставката на Анчелоти: Събери си нещата и се махай

Ромарио поиска оставката на Анчелоти: Събери си нещата и се махай

  • Преди 1 час
Даниел Вълчев: България има свой национален интерес, а икономиката ни е под натиск

Даниел Вълчев: България има свой национален интерес, а икономиката ни е под натиск

  • Преди 1 час
Шефът на 112: Никой не е предупредил за мъглата преди катастрофите на "Тракия'

Шефът на 112: Никой не е предупредил за мъглата преди катастрофите на "Тракия'

  • Преди 1 час
Съпругата на Дани Алвеш го напусна заради религиозния му фанатизъм

Съпругата на Дани Алвеш го напусна заради религиозния му фанатизъм

  • Преди 1 час
Каримански предупреди за риск от фалит на „Топлофикация София“ при над 1,3 млрд. евро задължения

Каримански предупреди за риск от фалит на „Топлофикация София“ при над 1,3 млрд. евро задължения

  • Преди 2 часа
Тухел: Мач срещу Испания е най-големият тест във футбола

Тухел: Мач срещу Испания е най-големият тест във футбола

  • Преди 2 часа