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Дания нанесе най-тежката загуба на Португалия от 8 години

Дания нанесе най-тежката загуба на Португалия от 8 години
БТА

„Мореплавателите" се провалиха в първия мач след оттеглянето на Кристиано Роналдо

Дания направи голяма крачка към класиране за четвъртфиналите в Лигата на нациите. Скандинавците спечелиха с 4:1 в Лисабон в първия мач на Португалия след оттеглянето на Кристиано Роналдо. Домкините бяха организирали специално изпращане за звездата, а футболистите излязоха с фланелки с №7 на терена. На трибуните също имаше надписи с благодарност и снимки на Роналдо.

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Нищо от това обаче не помогна на Португалия. Празничната атмосфера бе помрачена в 43-ата минута. Тогава Рубен Диаш докосна топката с ръка в собствения си пеналт, а след преглед с ВАР съдията посочи бялата точка. Капитанът на гостите Пиер-Емил Хьойберг изпълни точно наказателния удар и откри резултата.

След почивката датчаните напълно прегазиха своя опонент. В 50-ата минута Расмус Хойлунд удвои аванса на „червения динамит“ със страхотно воле, засичайки подаване на Микел Дамсгор. Само седем минути по-късно таранът нанесе нов удар - той се справи с опеката на Ренато Вейга и с премерен шут прати кълбото в мрежата на Диого Коща за 0:3.

Успехът даде повод на гостуващите фенове на няколко пъти да провокират домакините със скандирания на името на Лионел Меси, а четвъртият гол накара мнозина португалски привърженици да си тръгнат преждевременно от трибуните петнадесет минути преди края.

Единствената утеха за „мореплавателите“ дойде в третата минута на добавеното време. Новият капитан на отбора Бернардо Силва се оказа най-съобразителен след спасяване на вратаря Хермансен и отблизо на празна врата оформи крайното 1:4. Това се оказа и най-тежката загуба за Португалия от март 2018 година, когато Нидерландия спечели с 3:0 в контрола.

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