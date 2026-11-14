Холанд с гол и асистенция при победа на Норвегия

Норвегия победи Уелс с 3:1 у дома. Двубоят беше от група 4 на Лига А на Лига на нациите. Победата запази надеждите на норвежците за второто място в групата и класиране за четвъртфиналите на турнира.

Скандинавците събраха 6 точки, а лидер е Португалия с 12.

Португалците приемат тази вечер тима на Дания, който също като Норвегия има 6 точки и двата отбора ще се борят за втората позиция.

Антонио Нуса и Андреас Шелдеруп дадоха преднина на Норвегия, но Дейвид Брукс върна едно попадение за Уелс. Ерлинг Холанд, който асистира за втория гол, оформи крайното 3:1 от дузпа в 88-а минута.

В друг мач Унгария победи Грузия с 2:0 у дома. Мачът беше от група 2 на Лига В. "Маджарите" поведоха с автогол на защитника на ЦСКА 1948 Лаша Двали, а в края на мача Барнабаш Варга оформи крайния резултат.

С успеха Унгария събра 10 точки и излезе начело във временното класиране с две повече от втория Северна Ирландия, който по-късно днес приема Украйна.