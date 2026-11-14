Ботьо Ботев: Вторият задържан за убийството на Илиян Филипов може да е истинският стрелец

Вторият задържан за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов - Атанас Дечев, известен с прякора Джеки, може да е физическият извършител на престъплението, а Славчо Мегеров да е неговият организатор. Такава хипотеза изрази криминалистът Ботьо Ботев пред NOVA NEWS.

"Може би вторият задържан дори той е убиецът. Като се направи съпоставка на времето и на нещата, които са, вероятно той е стрелецът. Отделен е въпросът къде е бил Славчо в този момент. Той е организаторът, той е подбудителят, под негов диктат е извършено всичко това", заяви Ботев.

Бизнесменът Илиян Филипов беше застрелян на 30 септември в Пловдив. Часове след престъплението в София беше задържан Славчо Мегеров. По-късно разследващите арестуваха и Атанас Дечев, който остава в ареста с обвинение за помагачество.

Криминалистът посочи, че около убийството продължават да съществуват редица неизяснени обстоятелства. Сред тях е информацията за мъж, забелязан да напуска мястото на престъплението, който според Ботев не отговарял на описанието на Мегеров.

"Много нереални неща има в това, което се заявява към момента, защото все още са неясни нещата", коментира той.

Ботев обърна внимание и на сведенията за съмнителен човек, забелязан в сградата преди убийството. Според него е възможно той да е имал отношение към престъплението, но самоличността и ролята му остават неясни.

Криминалистът постави въпроси и за близките отношения между убития бизнесмен и Славчо Мегеров предвид криминалното минало на задържания.

Хипотезата на Ботьо Ботев се различава от представената досега версия на прокуратурата, според която Мегеров е предполагаемият извършител, а Дечев е оказал логистична помощ.

Ботев коментира и убийството на бизнесмена Слави Бинев от 24 октомври. Според него този случай е значително по-ясен от криминалистична гледна точка, като извършителят е бил задържан, а разследващите са свършили добре работата си.