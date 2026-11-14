Близо 83 тона листа и зелени отпадъци са събрани в София за два дни
Почистването на столичните улици продължава въпреки дъждовното време, като се проверява и състоянието на дъждоприемните шахти
Близо 83 тона листа и зелени отпадъци са събрани и извозени от София през последните два дни. Екипите по чистота продължават да работят въпреки дъждовното време, като паралелно се извършват сметосъбиране и проверки на дъждоприемните шахти, съобщиха от Столичната община.
По възлагане на Столичния инспекторат се почистват улици, тротоари и обществени пространства. Събраните листа се транспортират до инсталацията за биологично третиране в Хан Богров, където се преработват в компост.
Продължават и проверките за запушени дъждоприемни шахти, като се следи за натрупване на листа и други отпадъци около решетките, които могат да попречат на оттичането на дъждовната вода.
Паралелно с есенното почистване сметосъбирането и сметоизвозването във всички столични райони продължават по график. Извършва се и събиране на едрогабаритни отпадъци.
Дежурните екипи на Столичния инспекторат остават на терен, като извършват обходи и контролират качеството на почистването. При необходимост ще бъдат възлагани допълнителни дейности.
Работата по отстраняването на натрупаните листа и поддържането на дъждоприемните съоръжения ще продължи и през следващите дни.