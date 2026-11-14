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Столична община ще предостави безплатно филма "Хроники за неудобната истина" на всички училища в София

Столична община ще предостави безплатно филма "Хроники за неудобната истина" на всички училища в София

По инициатива на Васил Терзиев столичните ученици ще се запознаят с премълчаната истина за аварията в Чернобил, а първата прожекция ще бъде на 18 ноември

Столична община ще предостави безплатно на всички училища в София документалния филм за Чернобил "Хроники за неудобната истина". Инициативата е на кмета Васил Терзиев и се реализира с подкрепата на екипа на продукцията, който я предоставя безвъзмездно за прожекции пред ученици.

Първата прожекция ще се проведе на 18 ноември от 12:30 ч. в 18. СУ "Уилям Гладстон".

Филмът разказва за реакцията на българските власти след аварията в Чернобил през 1986 г. и за премълчаването на информация относно последиците за населението.

"Истината трябва да бъде казвана и показвана, независимо колко неудобна е тя и за кого е неудобна. Историческата памет е обща отговорност и всяка институция има своята роля в това важните истории да достигат до младите хора", заяви Васил Терзиев.

ТАРАЛЕЖ вече писа за скандала около документалния филм, след като неговият разпространител Веселин Диманов обвини Българската национална телевизия в цензура.

В началото на ноември Диманов съобщи, че БНТ е отменила в последния момент планирано участие на режисьора Калоян Николов. По думите му като причина било посочено, че "Темата не е интересна за БНТ".

Разпространителят определи случилото се като цензура и заяви, че "Хроники за неудобната истина" е най-гледаният български документален филм след 1989 г. Тези твърдения са на Диманов.

Столична община насърчава директорите и учителите да организират прожекции в часовете по гражданско образование или в други подходящи формати.

Училищата, които проявят интерес, ще могат да получат безплатно още два документални филма - "Моралът е доброто", посветен на живота на юриста и преподавател Кристиан Таков, и "Милен", разказващ за журналиста Милен Цветков.

Според общината инициативата цели да насърчи разговорите за историческата памет, свободата на информацията, гражданската отговорност и правото на обществото да знае истината.

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