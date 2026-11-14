Зеленски: Русия използва хуманитарното примирие, за да превземе Константиновка

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че предлага хуманитарно прекратяване на огъня в Константиновка с цел да установи контрол над града в Донецка област, предаде Укринформ.

По думите му Москва използва аргумента за защитата и евакуацията на цивилни, за да постигне териториални придобивки. Зеленски предупреди, че евентуалното падане на Константиновка би открило пътя към други ключови украински градове в Донбас.

"Ако се откажем от Константиновка, следващите им стъпки ще бъдат към други градове в Донбас... След Константиновка ще дойдат Краматорск и Славянск", предупреди той.

Русия контролира над 80% от територията на Донецка област. В четвъртък руският президент Владимир Путин предложи петдневно хуманитарно прекратяване на огъня в Константиновка.

Москва обяви още в началото на юли, че е превзела града, но Киев отрича това твърдение.

Зеленски коментира и евакуацията на цивилни, блокирани в град Олешки в Херсонска област в края на миналия месец. По думите му евакуацията е била осъществена с посредничеството на САЩ и по инициатива на първата дама Мелания Тръмп.

Украинският президент обаче заяви, че Русия е използвала ситуацията, за да укрепи военните си позиции.

Киев е предал на Вашингтон списък със седем-осем населени места, в които остават блокирани цивилни, включително деца.

"Какво обаче предложиха (руснаците)? Константиновка. Защо? Защото след Константиновка ще дойдат Краматорск и Славянск", посочи Зеленски.