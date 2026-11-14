Божидар Божанов: Показваме как действа опозицията и предлагаме алтернатива

От началото на есенната сесия Народното събрание се занимава предимно с напълно безсмислени неща като транспонирането на директиви, вместо със сериозна законодателна дейност. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов в “Седмицата на Дарик”.

“Управляващите трябва да спрат да лъжат и да се научат как се управлява, защото досега виждаме пълна безпътица. “Прогресивна България” дойде със заявката: “Готови сме, можем и ще успеем”, а на този етап изглежда сякаш нито могат, нито знаят, нито са готови да успеят”, заяви Божанов и предупреди, че кабинетът “Радев” рискува да сурне държавата в пропастта на най-тежката финансово-икономическа криза за последните 30 години.

Помолен да коментира ролята на “Демократична България” като опозиционна формация, Божанов подчерта, че политическата му сила успява да спре немалка част от глупостите на властта.

“С постоянство и с множество действия показваме как трябва да работи острата и критична опозиция в една демократична държава. В същото време предлагаме и алтернатива. Немалка част от залегналите и вече приети реформи са наши инициативи. Ще продължим още по-ясно да показваме, че сме по-добрата алтернатива и да изобличаваме лъжите и грешките на управляващите”, зарече се Божанов.

Съпредседателят на “Да, България” адресира думите на управляващия депутат Антон Кутев, който по-рано днес се оплака, че депутатите от мнозинството научават от опозицията и медиите какво е намислило собственото им правителство за бюджета.

“Разбирам, че парламентарната група на “Прогресивна България” е държана на тъмно, че ги ползват за пощенска кутия и ги пращат да защитават неща, за които не са уведомени. Правителството, ПБ и Радев трябва да разберат, че Народното събрание не е пощенска кутия, а първата власт и трябва да подхождат с необходимото уважение към целия парламент, опозицията и дори към собствените си депутати. Неразбирането на разделението на властите от страна на правителството поставя народните представители на ПБ в унизителна ситуация”, категоричен бе Божанов.

Политическият лидер коментира и оттеглените от властта промени в Закона за личната помощ, които предизвикаха остра реакция както на майките на деца с увреждания, така и на опозицията.

“Цели два дни управляващите в стандартния си арогантен режим твърдяха, че сме истерични, а заместник-председателят на парламента дори нарече опозицията животно. Накрая все пак се усетиха, че може би и този път опозицията е права. Благодарение на майките и личните асистенти властта разбра, че е допуснала грешка. Това не е изолиран случай и може би накрая все пак ще се научат. Засега не го виждаме. Само няколко дни преди това бе казусът с втория пенсионен стълб. Цяла седмица тиради срещу опозицията и накрая се оказа, че сме прави”, припомни Божанов.

На въпрос от водещия за глобата, наложена от Комисията за защита на конкуренцията спрямо Kaufland, Божанов отговори, че спорът трябва да се разреши в съда, а разделянето на обществото на две враждуващи агитки е ненужно и безсмислено.

“Вече бившият изпълнителен директор на Kaufland прекали - не можеш да заплашваш и държиш такъв тон. Същевременно, КЗК следва да е независим орган. Когато изпълнителната власт говори от името на КЗК, когато Министерският съвет нарежда на депутатите кой закон да внесат и изтеглят, кой регулатор какво да направи или да не прави, когато премиерът говори кой прокурор каква работа е свършил, тогава властта се превръща в единовластие”, предупреди Божанов. Той заяви, че от години насам са налице сигнали за натиск, оказван от веригата магазини върху местни производители.

Народният представител от “Демократична България” адресира и забраната на рекламата на хазарт и изрази надежда, че този път законът ще бъде приет без никакви вратички, които да позволяват заобикалянето му.

“Три законопроекта вече бяха одобрени от парламентарната комисия - нашият, този на Министерски съвет и този на управляващата партия. Надявам се от трите да сглобим достатъчно добър финален вариант, който да не позволи вратички. Част от тях са възможни благодарение на НАП. Те си затварят очите и в миналото издаваха решения, които тълкуваха закона превратно и позволяваха да бъде нарушаван духът на закона. За съжаление виждаме, че в НАП има назначения на бивш кадър на хазартен оператор. Това не е добър сигнал и дава съмнения за лобизъм. Такъв е имало и в Министерството на финансите и в НАП през годините”, заключи Божанов.