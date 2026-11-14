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ФИФА пусна билети по 5 евро за световното първенство за жени

ФИФА пусна билети по 5 евро за световното първенство за жени
БТА

Продажбата им ще започне на 1 декември

ФИФА обяви изключително достъпни цени на билетите за предстоящото световно първенство по футбол за жени през 2027 година в Бразилия. Най-евтините пропуски ще струват едва 30 бразилски реала, или приблизително 5 долара (около 4,50 евро). Продажбата им ще започне на 1 декември.

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Първоначалната кампания ще продължи до 8 декември, като билетите ще се предлагат под формата на специални пакети. Феновете ще могат да избират между три различни възможности - да следват домакините от Бразилия във всичките им три срещи от груповата фаза, да посетят мачовете на определен стадион или сами да изградят програма от три избрани двубоя. Последната опция няма да включва финала на турнира.

Продажбата ще бъде организирана чрез официалния сайт на ФИФА, а желаещите трябва предварително да си създадат FIFA ID и да регистрират интереса си. Най-евтините пропуски ще бъдат от трета категория, а конкретната цена ще зависи от избраните срещи и пакети. Предвидени са също билети от първа и втора категория.

Световното първенство в Бразилия ще се проведе между 24 юни и 25 юли 2027 година. Това ще бъде първото издание на най-големия футболен форум при жените, което ще се организира в Южна Америка. Жребият за груповата фаза е насрочен за 11 декември в Рио де Жанейро.

Решението на ФИФА идва на фона на сериозните критики към организацията заради високите цени на билетите за мъжкия Мондиал през 2026 година. Сега световната футболна централа очевидно залага на по-достъпна ценова политика, за да привлече възможно най-много зрители по стадионите в Бразилия.

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