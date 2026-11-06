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Японец обяви кандидатурата си за президент на ФИФА

Японец обяви кандидатурата си за президент на ФИФА
БТА

Козо Ташима е вторият конкурент на Джани Инфантино за поста

Почетният президент на японската футболна асоциация Козо Ташима оповести намерението си да се кандидатира за президент на ФИФА на изборния конгрес през март в Мароко. 68-годишният бивш футболист и национал е вторият обявен конкурент на Джани Инфантино след друг бивш играч - швейцареца Рамон Вега.

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„Благодарен съм, че мога да обявя това с пълната подкрепа на футболната асоциация на Япония. Въпросът не е в победата или загубата, а в това да покажем на света честния и справедлив подход, който японският футбол е изградил. Това, от което ФИФА се нуждае сега, са тези ценности, които защитаваме. Реших да се кандидатирам, за да покажа това на света", заяви Ташима.

Кандидатите се нуждаят от формална подкрепа от пет от 211-те федерации членки, които ще гласуват на 18 март в мароканската столица Рабат. Те също така трябва да преминат проверка за допустимост от тричленна комисия, назначена от ФИФА. В тази връзка кандидатурата на Ташима е по-солидна.

Джани Инфантино е абсолютен фаворит да запази властта си, след като има подкрепата на мнозинството от Азия и Африка.

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