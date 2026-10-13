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Разследване разкри скрити доходи на Джани Инфантино за 1,5 млн. евро

Разследване разкри скрити доходи на Джани Инфантино за 1,5 млн. евро
АП/БТА

„Таймс“ твърди, че ФИФА не е оповестила допълнително плащане към своя президент, свързано с организацията на Световното първенство

Президентът на ФИФА Джани Инфантино не е разкрил публично пълния размер на доходите си, твърди разследване на британския вестник „Таймс“. Информацията се появява преди изборния конгрес на световната футболна централа през март 2027 година.

Според публикацията официално обявеното възнаграждение на Инфантино за 2026 година е 4,3 милиона швейцарски франка - приблизително 4,6 милиона евро. Изданието твърди, че допълнителна сума от около 1,5 милиона евро, изплатена от FWC2026 US Inc., не е била оповестена.

Компанията е свързана с организацията на Световното първенство през 2026 година. Според „Таймс“ средствата са били използвани за покриване на разходи по луксозната вила на Инфантино в Маями. Очаква се той да получи бонус поне в същия размер за 2025 и 2026 година.

Твърденията идват на фона на засилващи се критики срещу президента на ФИФА. Сред спорните теми са плановете за привличане на частни инвеститори в ново търговско дружество, което да притежава права, свързани с големи турнири на световната централа.

Изборният конгрес е насрочен за 18 март 2027 година в Рабат. Бившият швейцарски национал Рамон Вега вече обяви кандидатурата си, а по неофициална информация Арсен Венгер също е убеждаван да се включи в надпреварата. Крайният срок за подаване на кандидатури е 18 ноември.

По-рано България се присъедини към 54 европейски федерации, подкрепили призива на УЕФА за реформа във ФИФА и оттегляне на доверието към Инфантино. Единствено Азербайджан не е подкрепил декларацията.

Посочените данни са твърдения на „Таймс“. В предоставената информация не е включена позиция на Инфантино или ФИФА по тях.

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