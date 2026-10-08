Джани Инфантино получи всички 54 гласа от Африка преди изборите във ФИФА

Джани Инфантино получи безусловната подкрепа на всички 54 национални футболни асоциации в Африка за преизбирането си като президент на ФИФА, съобщава Ройтерс.

Решението беше обявено по време на стратегически симпозиум за африканския футбол в Кабо Верде. Форумът събра ръководителите на федерациите от континента и даде възможност на Инфантино да представи своята позиция пред повече от една четвърт от общо 211-те членове на ФИФА с право на глас.

„Налице е единодушно решение на 54-те асоциации членки на КАФ да подкрепят безусловно Джани като президент на ФИФА“, заяви президентът на Африканската футболна конфедерация Патрис Моцепе.

По думите му подкрепата е резултат от отношението на Инфантино към развитието на футбола на континента.

„Това се дължи на историята и помощта, която Джани е оказвал на африканския футбол“, добави Моцепе.

Обявената позиция на КАФ е сериозен тласък за кандидатурата на Инфантино преди изборите през март.

Бившият швейцарски национал Рамон Вега вече потвърди, че възнамерява да се изправи срещу настоящия президент на ФИФА. Той стана първият официално обявен претендент за поста.