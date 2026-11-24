Британският премиер Анди Бърнам заяви, че евентуално връщане на Обединеното кралство в Европейския съюз не може да се случи без провеждането на нов референдум, предаде Ройтерс, позовавайки се на негово изказване пред Камарата на общините.

По думите му би било „немислимо“ страната отново да стане част от Общността, без британските граждани да имат възможност да изразят позицията си чрез гласуване. С това Бърнам за първи път категорично потвърди, че всяка бъдеща инициатива за пълно присъединяване към ЕС ще трябва да получи одобрението на избирателите.

Междувременно представители на Лейбъристката партия са водили неофициални разговори с премиера с идеята да се избегне организирането на ново допитване. Вместо това те са предложили въпросът за бъдещите отношения с Европейския съюз да бъде включен в предизборната програма на партията за следващите парламентарни избори.

Бърнам уточни, че на този етап не предлага повторно провеждане на референдума, но подчерта, че окончателното решение за бъдещето на страната в отношенията ѝ с Брюксел трябва да бъде съобразено с волята на британските граждани.

ЕС и Великобритания се договориха да задълбочат сътрудничеството си в сферите на сигурността, образованието, икономиката и борбата с незаконната миграция. Това стана ясно след среща в Брюксел между председателя на Европейския съвет Антонио Коща, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и британския премиер Анди Бърнам. Тримата определиха постигнатите договорености като положителна стъпка в отношенията между двете страни.

„Винаги сте добре дошли в ЕС“, заяви Коща, обръщайки се към британския премиер. Той определи Великобритания като най-близкия съсед и естествен партньор на Съюза.

Председателят на Европейския съвет съобщи, че е постигнато споразумение за участието на Великобритания в граждански мисии на ЕС. По думите му Съюзът ще уважи всяко решение на Лондон относно бъдещото развитие на отношенията с европейските институции, като остава отворен за възможно най-тясно сътрудничество.

Урсула фон дер Лайен съобщи, че двете страни са постигнали договореност за улесняване на търговията с храни и земеделски продукти. Очаква се това да доведе до по-ниски цени и по-голям избор за потребителите. Успешно са приключили и преговорите за свързване на пазарите за търговия с въглеродни емисии.

По думите ѝ ЕС и Великобритания ще възстановят сътрудничеството си в областта на икономическата сигурност, противодействието на външната намеса и заплахите в интернет пространството, както и в борбата с незаконната миграция.