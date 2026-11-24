Конституционните промени в Северна Македония остават основното условие за придвижване на преговорите за членство на страната в Европейския съюз. Това заяви европейският комисар по разширяването Марта Кос, призовавайки правителството в Скопие да изпълни поетия ангажимент и да не пропуска настоящата възможност за напредък към европейска интеграция.

„Моят апел към правителството е да изпълни поетото задължение. Направете тази стъпка и съм убедена, че ще можем да продължим напред в интерес на гражданите на страната“, заяви Кос.

Еврокомисарят призна, че разбира разочарованието на гражданите на Северна Македония от продължителния застой по пътя към ЕС. Страната получи статут на кандидат за членство още през 2005 г., но редица политически и дипломатически пречки забавиха процеса на присъединяване.

По думите на Кос обществената подкрепа за европейската интеграция в Северна Македония остава висока. Това според нея поставя допълнителна отговорност пред политическите лидери да предприемат необходимите действия и да постигнат реален напредък.

Марта Кос отбеляза, че разширяването отново заема важно място в дневния ред на Европейския съюз, особено след руската инвазия в Украйна през 2022 г. Като примери за напредък тя посочи Черна гора и Албания, които продължават да развиват процесите си на присъединяване.

Еврокомисарят подчерта, че европейските институции са готови да подкрепят и ускорят разширяването, но отговорността за изпълнението на необходимите реформи остава и на държавите кандидатки.

Освен вписването на българите в Конституцията на Северна Македония, Кос акцентира и върху необходимостта от по-ефективна борба с корупцията, укрепване на върховенството на закона и подобряване на работата на демократичните институции.

По отношение на Плана за растеж за Западните Балкани европейският комисар посочи Северна Македония сред трите държави с най-добри резултати при изпълнението на предвидените реформи. Тя обаче напомни, че отпускането на европейските средства е обвързано с изпълнението на конкретни ангажименти.