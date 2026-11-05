Марта Кос: Албания трябва да запази темпото на реформите, за да приключи преговорите с ЕС до 2027 г.

Албания е отбелязала напредък в изпълнението на ключовите реформи за членство в Европейския съюз, но трябва да продължи със същото темпо, за да постигне целта си за приключване на преговорите до края на 2027 г. Това заяви еврокомисарят по разширяването Марта Кос по време на заседание на Комисията по външни работи на Европейския парламент в Брюксел, където представи пакета за разширяване на ЕС за 2026 г., съобщи албанската агенция АТА.

"Напредъкът на Албания в изпълнението на реформите за ЕС е знак за ангажимента ѝ към присъединяването. Постигнат е напредък в прилагането на ключови реформи", посочи Кос.

Тя отбеляза, че през тази година страната е изпълнила междинните критерии в областта на основните принципи, което е позволило временното затваряне на четири преговорни глави. В момента Тирана работи за покриването на условията за приключване на преговорите и по други глави.

Кос определи целта за приключване на преговорите до края на 2027 г. като амбициозна, но постижима, при условие че Албания продължи реформите в основните области.

Сред приоритетите, посочени от еврокомисаря, са върховенството на закона, независимостта на съдебната система, свободата на медиите, защитата на основните права и напредъкът в областта на околната среда.

По думите ѝ тези промени са необходими не само за присъединяването към ЕС, но и за подобряването на албанското общество и ежедневието на гражданите. Кос подчерта още, че участието на всички обществени групи е важно за осигуряването на устойчив законодателен процес.

Вчера Европейската комисия прие годишния пакет за разширяване, в който оцени напредъка на страните кандидатки през последната година и очерта основните задачи пред тях за следващия период, припомня АТА.

Според оценката на Комисията Албания, Черна гора, Молдова и Украйна са постигнали напредък в преговорите за присъединяване, като са отворили преговорни клъстери и временно са затворили глави с безпрецедентно темпо.