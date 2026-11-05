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Манчестър Юнайтед проучва Дидие Дешан, французинът има съмнения за „Олд Трафорд“

Манчестър Юнайтед проучва Дидие Дешан, французинът има съмнения за „Олд Трафорд“
АП/БТА

Според Foot Mercato клубът е проверил дали бившият селекционер на Франция би поел отбора, въпреки че Майкъл Карик остава начело

Манчестър Юнайтед се е свързал с Дидие Дешан, за да проучи дали той би имал интерес към мениджърския пост на „Олд Трафорд“. Това съобщава френският сайт Foot Mercato, според който контактът е осъществен, докато Майкъл Карик продължава да води отбора.

Новината идва само два дни след победата на „червените дяволи“ с 3:2 над Рома в Шампионската лига. Въпреки европейския успех Карик остава под напрежение заради трудния период на Юнайтед в английското първенство.

58-годишният Дешан е свободен, след като ангажиментът му начело на националния отбор на Франция приключи. Името му наскоро беше свързвано и с Ювентус, а според Foot Mercato интерес към него са проявили и няколко национални отбора. Изданието твърди, че специалистът не бърза да вземе решение за следващата си работа.

От ActuFoot.fr допълват, че французинът гледа със скептицизъм на обстановката в Манчестър Юнайтед. Според публикацията притесненията му са свързани с управлението на клуба, трансферната политика и напрежението между ръководството и привържениците.

Изданието твърди още, че Дешан има съмнения относно баланса в състава и високите заплати. Засега няма официално потвърждение за контакт между Юнайтед и треньора, нито информация за постигната договореност.

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