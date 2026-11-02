Тен Хаг предупреди: Манчестър Юнайтед може да изпадне

Ерик тен Хаг смята, че изпадането на Манчестър Юнайтед от Висшата лига е напълно възможно. Бившият мениджър на „червените дяволи“ предупреди, че всеки отбор може да се окаже в трудна ситуация заради силната конкуренция в английския елит.

Юнайтед е на 17-о място със 7 точки след загубата с 0:2 от Челси. Тимът на Майкъл Карик има равен актив с Кристъл Палас, който се намира в зоната на изпадащите.

„Във Висшата лига това е напълно възможно, защото всички отбори са просто силни. Всички разполагат със силни състави и добри мениджъри. И ако веднъж се озовете в неизгодна позиция и попаднете в омагьосан кръг - да, тогава нещата могат да станат много, много трудни“, заяви Тен Хаг пред ESPN.

Нидерландецът направи и равносметка на своя престой начело на Юнайтед. За около две години и половина той спечели Купата на Англия и Купата на лигата, а отборът завърши веднъж на трето място в първенството.

„Мисля, че се представихме доста добре с Юнайтед, дори повече от добре. Нямаше как да се справим по-добре. Преди да дойдем, клубът беше прекарал шест години без спечелен трофей“, каза той.

„Спечелихме два трофея, завършихме на трето място. Да, просто се представихме доста добре, а на моменти играехме и много хубав футбол. Имахме и трудни периоди“, добави Тен Хаг.

Манчестър Юнайтед не е изпадал от най-високото ниво на английския футбол от 1974 година.