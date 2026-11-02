Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Тен Хаг предупреди: Манчестър Юнайтед може да изпадне

Тен Хаг предупреди: Манчестър Юнайтед може да изпадне
АП/БТА

Бившият мениджър на „червените дяволи“ защити работата си на „Олд Трафорд“ и припомни спечелените трофеи

Ерик тен Хаг смята, че изпадането на Манчестър Юнайтед от Висшата лига е напълно възможно. Бившият мениджър на „червените дяволи“ предупреди, че всеки отбор може да се окаже в трудна ситуация заради силната конкуренция в английския елит.

Юнайтед е на 17-о място със 7 точки след загубата с 0:2 от Челси. Тимът на Майкъл Карик има равен актив с Кристъл Палас, който се намира в зоната на изпадащите.

„Във Висшата лига това е напълно възможно, защото всички отбори са просто силни. Всички разполагат със силни състави и добри мениджъри. И ако веднъж се озовете в неизгодна позиция и попаднете в омагьосан кръг - да, тогава нещата могат да станат много, много трудни“, заяви Тен Хаг пред ESPN.

Нидерландецът направи и равносметка на своя престой начело на Юнайтед. За около две години и половина той спечели Купата на Англия и Купата на лигата, а отборът завърши веднъж на трето място в първенството.

„Мисля, че се представихме доста добре с Юнайтед, дори повече от добре. Нямаше как да се справим по-добре. Преди да дойдем, клубът беше прекарал шест години без спечелен трофей“, каза той.

„Спечелихме два трофея, завършихме на трето място. Да, просто се представихме доста добре, а на моменти играехме и много хубав футбол. Имахме и трудни периоди“, добави Тен Хаг.

Манчестър Юнайтед не е изпадал от най-високото ниво на английския футбол от 1974 година.

Още по темата

Манчестър Юнайтед с най-дълга серия без победа от 42 години

Манчестър Юнайтед с най-дълга серия без победа от 42 години

Челси победи Манчестър Юнайтед и заложи Карик на дузпата

Челси победи Манчестър Юнайтед и заложи Карик на дузпата

Реал Мадрид печели наддаването на голям талант на Манчестър Юнайтед

Реал Мадрид печели наддаването на голям талант на Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед гласи изненадващ трансфер

Манчестър Юнайтед гласи изненадващ трансфер

Карик: Бруно Фернандеш е напълно отдаден на Манчестър Юнайтед

Карик: Бруно Фернандеш е напълно отдаден на Манчестър Юнайтед

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Весела Лечева се кандидатира за президент на световната федерация по спортна стрелба

Весела Лечева се кандидатира за президент на световната федерация по спортна стрелба

Керязов награди световните шампиони по шотокан карате-до

Керязов награди световните шампиони по шотокан карате-до

Григор Димитров отстъпи в ранглистата, Зверев за първи път е номер 1

Григор Димитров отстъпи в ранглистата, Зверев за първи път е номер 1

Любопитна статистика: Съперниците на Барселона с 37 промени в съставите си

Любопитна статистика: Съперниците на Барселона с 37 промени в съставите си

Левски търси нападател и крило, следи играчи от Лига Европа

Левски търси нападател и крило, следи играчи от Лига Европа

Водещи

Единият от шофьорите в катастрофата на „Петрохан“ е с положителна проба за кокаин

Единият от шофьорите в катастрофата на „Петрохан“ е с положителна проба за кокаин

Германия и Великобритания ще разработват съвместно военни технологии с изкуствен интелект

Германия и Великобритания ще разработват съвместно военни технологии с изкуствен интелект

  • Преди 4 минути
Жените начело на света: Къде е мястото на Илияна Йотова?

Жените начело на света: Къде е мястото на Илияна Йотова?

Червен код за проливни дъждове и силен вятър в пет области във вторник

Червен код за проливни дъждове и силен вятър в пет области във вторник

  • Преди 17 минути
Водолази почистиха морското дъно около Моста в Бургас

Водолази почистиха морското дъно около Моста в Бургас

Весела Лечева се кандидатира за президент на световната федерация по спортна стрелба

Весела Лечева се кандидатира за президент на световната федерация по спортна стрелба

  • Преди 26 минути
Охридското езеро се задушава в пластмаса и боклуци: водолази часове наред чистиха защитеното от ЮНЕСКО природно богатство

Охридското езеро се задушава в пластмаса и боклуци: водолази часове наред чистиха защитеното от ЮНЕСКО природно богатство

  • Преди 34 минути
Въоръжен грабеж е извършен в денонощен магазин в София

Въоръжен грабеж е извършен в денонощен магазин в София

Нидерландия предлага рекордните 2 млн. евро за залавянето на издирван наркобос

Нидерландия предлага рекордните 2 млн. евро за залавянето на издирван наркобос

  • Преди 40 минути
Студентите в Хърватия също се надигат: Готвят масови протести срещу корупцията

Студентите в Хърватия също се надигат: Готвят масови протести срещу корупцията

  • Преди 43 минути
Българки мажоретки спечелиха сребро и три бронзови медала на Европейското първенство

Българки мажоретки спечелиха сребро и три бронзови медала на Европейското първенство

Сигнал за взривно устройство е получен и в Съдебната палата в Хасково

Сигнал за взривно устройство е получен и в Съдебната палата в Хасково

Керязов награди световните шампиони по шотокан карате-до

Керязов награди световните шампиони по шотокан карате-до

  • Преди 54 минути
Премиерът на Белгия подаде оставка

Премиерът на Белгия подаде оставка

  • Преди 56 минути
Технологичните компании понесоха тежки загуби заради опасения около инвестициите в AI

Технологичните компании понесоха тежки загуби заради опасения около инвестициите в AI

  • Преди 1 час