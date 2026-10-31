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Реал Мадрид печели наддаването на голям талант на Манчестър Юнайтед

Реал Мадрид печели наддаването на голям талант на Манчестър Юнайтед
AP/БТА

Джей Джей Гейбриъл ще премине на "Бернабеу"

Големият талант на Манчестър Юнайтед Джей Джей Гейбриъл ще се присъедини към Реал Мадрид, съобщава "Спорт". 

16-годишният атакуващ халф обяви, че ще напусне "червените дяволи" още преди няколко месеца. Интерес към него имаше от редица европейски грандове, но по всичко изглежда, че той ще премине при "белите". 

Гейбриъл е отхвърлил офертата на ПСЖ, докато Байерн Мюнхен се е отказал от намерението си да го привлече. В същото време от Барселона са решили да не влизат във финасовата битка за подписа на таланта. 

Очаква се съвсем скоро трансферът на Гейбриъл в Реал Мадрид да бъде обявен официално. Очаквата се сделката да струва около 10-15 млн. евро на испанския гранд. Въпросната сума отказа Байерн, както и Барселона. И двата клуба смятат, че това са много пари за фуболист на такава възраст. 

През този сезон Гейбриъл е изигра три мача и е вкарал пет гола за различните формации на Манчестър Юнайтед. Той със сигурност ще напусне "Олд Трафорд" през януари. 

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