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Мъж е с опасност за живота след жесток побой край гара "София-север"

Мъж е с опасност за живота след жесток побой край гара "София-север"
Фейсбук / Гара София-Север

47-годишният пострадал е нападнат часове след като НКЖИ обеща да засили охраната на гарата

47-годишен мъж е настанен в болница с опасност за живота след жесток побой в района на гара "София-север". Нападението е извършено миналата неделя, само часове след като Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) обяви мерки за засилване на охраната.

По информация на полицията пострадалият се намирал в автомобила си около 02:00 часа, когато забелязал мъж да пука гумите на паркирани коли. След като излязъл да го попита защо го прави, бил нападнат.

Заподозреният е на 29 години и според полицията има множество предишни осъждания за кражби и грабежи.

"Тук имаше една желязна кофа, с която са го били. Лекарите казват, че синът ми е с опасност за живота", разказа майката на пострадалия Катя Стоянова пред NOVA.

Братът на жертвата твърди, че пострадалият опитал да потърси убежище в сградата на гарата, но охранителят не го допуснал.

"Брат ми е искал да влезе вътре да се скрие. Охранителят обаче е заключил", заяви Дарко Георгиев.

От НКЖИ представиха различна версия за случилото се. Според институцията чакалнята е била заключена след последния влак съгласно установения ред, а охранителят чул силни удари по входната врата между 02:00 и 02:30 часа и уведомил автопатрул.

"При пристигането си екипът е установил пред входа гражданин с видими следи от кръв", се посочва в позицията на НКЖИ.

От компанията уточняват, че по наличните данни самото нападение е станало извън територията на гарата, а пострадалият впоследствие се е придвижил към сградата в търсене на помощ.

Близките на мъжа настояват за засилено полицейско присъствие в района, особено през нощните часове, и поставят въпроса за ефективността на охраната на железопътната гара.

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