"Съдебната система е в дълбока криза": Галина Захарова призова за масово гласуване

Съдебната система се намира в дълбока криза, а единственият начин за промяна е масовото участие на съдиите в избора на нов Висш съдебен съвет (ВСС). Това заяви председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова преди началото на Общото събрание на съдиите за избор на членове на съвета от професионалната квота, съобщава БТА.

"Вярвам, че за всички от съдиите днес е дългоочакван ден. Очаквам масово гласуване на тези избори, защото това е единственият начин да се промени състоянието в системата. За всички е ясно, че нашата система се намира в дълбока криза и изходът от нея е единствено чрез гласуване и заявяване на категорична воля“, заяви Захарова.

Изборният процес започна с отлагане от един час, след като при първоначалната проверка се оказа, че са се регистрирали едва 464 от общо 2275 съдии.

Председателят на ВКС отбеляза, че общите събрания на съдийската общност обичайно се провеждат при по-ниска присъствена активност, но подчерта, че това не бива да влияе върху участието в самото гласуване.

По думите ѝ представителството на тези събрания досега не е било близко до необходимия кворум. Въпреки това тя изрази увереност, че и съдиите, които не присъстват лично, споделят желанието за промяна в системата.

"Дълбоко вярвам, че независимо дали колегите присъстват тук или не, се водят от същите цели или желание за промяна“, посочи Захарова.

Според председателя на ВКС изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет е ключов за преодоляването на натрупаните проблеми в правосъдието. Тя обаче предупреди, че процесът може да се усложни, ако Народното събрание не изпълни своята роля при попълването на съвета.

Попитана какво би се случило, ако парламентът не избере представители от своята квота, Захарова отказа да прави предварителни прогнози, но подчерта, че подобно развитие би довело до задълбочаване на кризата в съдебната система.

Председателят на ВКС коментира и големия брой кандидати за членове на съвета от професионалната квота. Според нея това е знак, че сред съдиите съществува желание за реална промяна.

Тя призова колегите си да бъдат внимателни при избора и да оценяват кандидатите не според обещанията им, а според техните действия и професионално поведение.

"Струва ми се, че е необходимо при избора всички колеги да следят внимателно не красивите фрази, а делата“, заяви Захарова.

По думите ѝ големият брой кандидати и активността около избора показват, че съдийската общност не е изгубила надежда за промяна.

Изборът на представители на съдиите във ВСС е част от процедурата по формирането на новия състав на органа, който има ключови правомощия по отношение на управлението на съдебната система.

Посланието на Галина Захарова е, че преодоляването на кризата изисква активна позиция от самите магистрати, а не само очакване за решения от останалите институции.