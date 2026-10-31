Новини
Търси
Подкаст
Общество

"Съдебната система е в дълбока криза": Галина Захарова призова за масово гласуване

"Съдебната система е в дълбока криза": Галина Захарова призова за масово гласуване
БТА

Общото събрание за избор на членове на ВСС беше отложено с час, след като първоначално се регистрираха 464 от 2275 съдии

Съдебната система се намира в дълбока криза, а единственият начин за промяна е масовото участие на съдиите в избора на нов Висш съдебен съвет (ВСС). Това заяви председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова преди началото на Общото събрание на съдиите за избор на членове на съвета от професионалната квота, съобщава БТА.

"Вярвам, че за всички от съдиите днес е дългоочакван ден. Очаквам масово гласуване на тези избори, защото това е единственият начин да се промени състоянието в системата. За всички е ясно, че нашата система се намира в дълбока криза и изходът от нея е единствено чрез гласуване и заявяване на категорична воля“, заяви Захарова.

Изборният процес започна с отлагане от един час, след като при първоначалната проверка се оказа, че са се регистрирали едва 464 от общо 2275 съдии.

Председателят на ВКС отбеляза, че общите събрания на съдийската общност обичайно се провеждат при по-ниска присъствена активност, но подчерта, че това не бива да влияе върху участието в самото гласуване.

По думите ѝ представителството на тези събрания досега не е било близко до необходимия кворум. Въпреки това тя изрази увереност, че и съдиите, които не присъстват лично, споделят желанието за промяна в системата.

"Дълбоко вярвам, че независимо дали колегите присъстват тук или не, се водят от същите цели или желание за промяна“, посочи Захарова.

Според председателя на ВКС изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет е ключов за преодоляването на натрупаните проблеми в правосъдието. Тя обаче предупреди, че процесът може да се усложни, ако Народното събрание не изпълни своята роля при попълването на съвета.

Попитана какво би се случило, ако парламентът не избере представители от своята квота, Захарова отказа да прави предварителни прогнози, но подчерта, че подобно развитие би довело до задълбочаване на кризата в съдебната система.

Председателят на ВКС коментира и големия брой кандидати за членове на съвета от професионалната квота. Според нея това е знак, че сред съдиите съществува желание за реална промяна.

Тя призова колегите си да бъдат внимателни при избора и да оценяват кандидатите не според обещанията им, а според техните действия и професионално поведение.

"Струва ми се, че е необходимо при избора всички колеги да следят внимателно не красивите фрази, а делата“, заяви Захарова.

По думите ѝ големият брой кандидати и активността около избора показват, че съдийската общност не е изгубила надежда за промяна.

Изборът на представители на съдиите във ВСС е част от процедурата по формирането на новия състав на органа, който има ключови правомощия по отношение на управлението на съдебната система.

Посланието на Галина Захарова е, че преодоляването на кризата изисква активна позиция от самите магистрати, а не само очакване за решения от останалите институции.

Още по темата

Янкулов за избора във ВСС: Демократичен вот, но само донякъде

Янкулов за избора във ВСС: Демократичен вот, но само донякъде

Прокурор е открит мъртъв край дома си, колегите му изключват връзка с избора за ВСС

Прокурор е открит мъртъв край дома си, колегите му изключват връзка с избора за ВСС

Прокурорите избраха четиримата си представители в новия състав на ВСС

Прокурорите избраха четиримата си представители в новия състав на ВСС

Завърши повторното гласуване за членове на ВСС от квотата на прокурорите

Завърши повторното гласуване за членове на ВСС от квотата на прокурорите

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

35 години "Централен Балкан": Росица Карамфилова отличи усилията за опазване на природата

35 години "Централен Балкан": Росица Карамфилова отличи усилията за опазване на природата

Инсултът не чака до понеделник: Лекар разкри проблемите в спешната помощ

Инсултът не чака до понеделник: Лекар разкри проблемите в спешната помощ

Доц. Ангел Кунчев: Недостигът на противогрипни ваксини не е заради административен пропуск

Доц. Ангел Кунчев: Недостигът на противогрипни ваксини не е заради административен пропуск

След отложеното начало: Съдиите направиха първите избори за новия ВСС

След отложеното начало: Съдиите направиха първите избори за новия ВСС

60 години история: Юбилейният пробег "Диана" събра лекоатлети от цяла България в Ямбол

60 години история: Юбилейният пробег "Диана" събра лекоатлети от цяла България в Ямбол

Водещи

Пламен Андреев пред дебют за националния отбор на България

Пламен Андреев пред дебют за националния отбор на България

  • Преди 2 минути
35 години "Централен Балкан": Росица Карамфилова отличи усилията за опазване на природата

35 години "Централен Балкан": Росица Карамфилова отличи усилията за опазване на природата

  • Преди 3 минути
Експерт по наркотиците за ТАРАЛЕЖ: Съвместната работа на отдел "Киберпрестъпления" и "Наркотици" в ГДБОП е на много високо ниво

Експерт по наркотиците за ТАРАЛЕЖ: Съвместната работа на отдел "Киберпрестъпления" и "Наркотици" в ГДБОП е на много високо ниво

  • Преди 8 минути
Хари Кейн: Знаех, че Байерн Мюнхен ще ми даде възможност да спечеля "Златната топка"

Хари Кейн: Знаех, че Байерн Мюнхен ще ми даде възможност да спечеля "Златната топка"

  • Преди 12 минути
Инсултът не чака до понеделник: Лекар разкри проблемите в спешната помощ

Инсултът не чака до понеделник: Лекар разкри проблемите в спешната помощ

  • Преди 18 минути
Българка изчезна мистериозно в Кипър, задържаха мъж по подозрения за тежко престъпление

Българка изчезна мистериозно в Кипър, задържаха мъж по подозрения за тежко престъпление

  • Преди 22 минути
Ямал получил две точки повече от Кубарси за "най-добър млад футболист" в света

Ямал получил две точки повече от Кубарси за "най-добър млад футболист" в света

  • Преди 33 минути
Доц. Ангел Кунчев: Недостигът на противогрипни ваксини не е заради административен пропуск

Доц. Ангел Кунчев: Недостигът на противогрипни ваксини не е заради административен пропуск

  • Преди 36 минути
След отложеното начало: Съдиите направиха първите избори за новия ВСС

След отложеното начало: Съдиите направиха първите избори за новия ВСС

60 години история: Юбилейният пробег "Диана" събра лекоатлети от цяла България в Ямбол

60 години история: Юбилейният пробег "Диана" събра лекоатлети от цяла България в Ямбол

  • Преди 49 минути
Адвокатът на Милен Цветков: Кристиан Николов все още е в затвора, съдът ще реши окончателно

Адвокатът на Милен Цветков: Кристиан Николов все още е в затвора, съдът ще реши окончателно

  • Преди 1 час
Реал Мадрид печели наддаването на голям талант на Манчестър Юнайтед

Реал Мадрид печели наддаването на голям талант на Манчестър Юнайтед

  • Преди 1 час
МВнР предупреди българите във Валенсия и Барселона за риск от безредици

МВнР предупреди българите във Валенсия и Барселона за риск от безредици

  • Преди 1 час
"Съдебната система е в дълбока криза": Галина Захарова призова за масово гласуване

"Съдебната система е в дълбока криза": Галина Захарова призова за масово гласуване

  • Преди 1 час
Свлачище от скална маса блокира движението през прохода Троян - Кърнаре

Свлачище от скална маса блокира движението през прохода Троян - Кърнаре

  • Преди 2 часа