Прокурор е открит мъртъв край дома си, колегите му изключват връзка с избора за ВСС

61-годишният прокурор Георги Герасимов, който от лятото на тази година е бил командирован във Върховната касационна прокуратура (ВКП), се е самоубил в петък следобед близо до дома си. Трагичният случай е станал със законно притежаван от него пистолет, съобщава "24 часа".

Според непотвърдена информация магистратът е бил открит от сина си, който започнал да го търси, след като Герасимов не отговарял на телефонните обаждания на съпругата си. Тя потърсила съдействие и от негови колеги, след като не успяла да се свърже с него.

Хора от професионалното му обкръжение описват прокурора като по-затворен човек. По информация от неофициални източници той е оставил предсмъртни бележки, но не е известно към кого са били адресирани и какво е съдържанието им.

Колегите на Герасимов категорично отхвърлят предположенията за евентуален натиск върху него. Според тях няма основания трагичното му решение да бъде свързвано с избора на членове на Висшия съдебен съвет от прокурорската квота, проведен през почивните дни.

Те посочват още, че само преди няколко месеца магистратът е бил командирован във Върховната касационна прокуратура, което представлява професионално израстване. Не е известно Герасимов да е страдал от тежко заболяване.

Към момента няма официално потвърдена информация за причините, довели до трагичния случай.