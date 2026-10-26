Новини
Търси
Подкаст
Общество

Прокурор е открит мъртъв край дома си, колегите му изключват връзка с избора за ВСС

Прокурор е открит мъртъв край дома си, колегите му изключват връзка с избора за ВСС
pixabay

61-годишният Георги Герасимов се е самоубил със законно притежаван пистолет, а според неофициална информация е оставил предсмъртни бележки

61-годишният прокурор Георги Герасимов, който от лятото на тази година е бил командирован във Върховната касационна прокуратура (ВКП), се е самоубил в петък следобед близо до дома си. Трагичният случай е станал със законно притежаван от него пистолет, съобщава "24 часа".

Според непотвърдена информация магистратът е бил открит от сина си, който започнал да го търси, след като Герасимов не отговарял на телефонните обаждания на съпругата си. Тя потърсила съдействие и от негови колеги, след като не успяла да се свърже с него.

Хора от професионалното му обкръжение описват прокурора като по-затворен човек. По информация от неофициални източници той е оставил предсмъртни бележки, но не е известно към кого са били адресирани и какво е съдържанието им.

Колегите на Герасимов категорично отхвърлят предположенията за евентуален натиск върху него. Според тях няма основания трагичното му решение да бъде свързвано с избора на членове на Висшия съдебен съвет от прокурорската квота, проведен през почивните дни.

Те посочват още, че само преди няколко месеца магистратът е бил командирован във Върховната касационна прокуратура, което представлява професионално израстване. Не е известно Герасимов да е страдал от тежко заболяване.

Към момента няма официално потвърдена информация за причините, довели до трагичния случай.

Още по темата

Кои са четиримата избрани представители в новия състав на ВСС?

Кои са четиримата избрани представители в новия състав на ВСС?

Завърши повторното гласуване за членове на ВСС от квотата на прокурорите

Завърши повторното гласуване за членове на ВСС от квотата на прокурорите

1567 прокурори избират четирима членове на новия ВСС

1567 прокурори избират четирима членове на новия ВСС

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Спряха над 8000 литра некачествено гориво от разпространение

Спряха над 8000 литра некачествено гориво от разпространение

Цигари, сексуални стимуланти и 300 кг овча лой откриха на "Капитан Андреево"

Цигари, сексуални стимуланти и 300 кг овча лой откриха на "Капитан Андреево"

Затварят аварийния път Смолян – Пампорово: Асфалтират 300 метра за 95 000 евро

Затварят аварийния път Смолян – Пампорово: Асфалтират 300 метра за 95 000 евро

40 млн. евро за километър - нов ценови рекорд на АМ „Струма“

40 млн. евро за километър - нов ценови рекорд на АМ „Струма“

Авария остави без вода Банкя

Авария остави без вода Банкя

Водещи

Пленкович: Победителите на изборите в Сърбия носят голяма отговорност

Пленкович: Победителите на изборите в Сърбия носят голяма отговорност

  • Преди 2 минути
Държавата прехвърля и железничари на частното дружество „Ивкони Експрес“

Държавата прехвърля и железничари на частното дружество „Ивкони Експрес“

Спряха над 8000 литра некачествено гориво от разпространение

Спряха над 8000 литра некачествено гориво от разпространение

  • Преди 7 минути
Цигари, сексуални стимуланти и 300 кг овча лой откриха на "Капитан Андреево"

Цигари, сексуални стимуланти и 300 кг овча лой откриха на "Капитан Андреево"

  • Преди 8 минути
Затварят аварийния път Смолян – Пампорово: Асфалтират 300 метра за 95 000 евро

Затварят аварийния път Смолян – Пампорово: Асфалтират 300 метра за 95 000 евро

  • Преди 14 минути
Верстапен след подиума в Остин: Това беше пълна катастрофа

Верстапен след подиума в Остин: Това беше пълна катастрофа

  • Преди 16 минути
Юджел Атилла: Това, че никой от ДПС не гласува, е пак контрол, пак е под диктовка

Юджел Атилла: Това, че никой от ДПС не гласува, е пак контрол, пак е под диктовка

  • Преди 22 минути
Катя Ивкова: Грижата за психичното здраве на работещите изисква профилактика и на работното място

Катя Ивкова: Грижата за психичното здраве на работещите изисква профилактика и на работното място

40 млн. евро за километър - нов ценови рекорд на АМ „Струма“

40 млн. евро за километър - нов ценови рекорд на АМ „Струма“

Додик и лидерите на Република Сръбска поздравиха студентската листа за победата в Сърбия

Додик и лидерите на Република Сръбска поздравиха студентската листа за победата в Сърбия

  • Преди 28 минути
Гюров и Кандев сезираха ЦИК срещу Радев за предизборна агитация през сайта на МС

Гюров и Кандев сезираха ЦИК срещу Радев за предизборна агитация през сайта на МС

  • Преди 30 минути
Жан-Филип Гбамен се завръща в групата на ЦСКА за Лудогорец

Жан-Филип Гбамен се завръща в групата на ЦСКА за Лудогорец

  • Преди 34 минути
Авария остави без вода Банкя

Авария остави без вода Банкя

ЕК даде на Temu 4 месеца за отстраняване на нарушенията

ЕК даде на Temu 4 месеца за отстраняване на нарушенията

  • Преди 38 минути
Светът на анимацията загуби Ерик Бауза, озвучавал любимите герои на поколения

Светът на анимацията загуби Ерик Бауза, озвучавал любимите герои на поколения

  • Преди 39 минути