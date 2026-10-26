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Макрон обяви решителни мерки преди очакваната нова вълна от протести във Франция

Макрон обяви решителни мерки преди очакваната нова вълна от протести във Франция
АР/БТА

„Поисках също така правителството да отговори на легитимните искания, които стоят в основата на това социално движение“, заяви френският президент

Френският президент Еманюел Макрон обяви, че премиерът Себастиен Льокорню ще представи „решителни мерки“ в отговор на протестите в страната, съобщиха Ройтерс и Франс прес.

Макрон предупреди, че въпреки очакваните действия на правителството през уикенда остава рискът от нови безредици. По думите му протестните шествия ще бъдат организирани извън централните части на градовете.

„Поисках също така правителството да отговори на легитимните искания, които стоят в основата на това социално движение“, заяви френският президент пред журналисти в Марсилия.

По-късно днес Льокорню се очаква да даде пресконференция след среща с представители на синдикатите в средното образование.

Макрон потвърди и предупреждението на вътрешния министър Лоран Нунес, че в събота се очаква нова вълна от протести.

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