40 млн. евро за километър - нов ценови рекорд на АМ „Струма“

Участък от магистрала "Струма" от 2.7 км ще бъде построен за колосалните почти 108 млн. евро с ДДС. Това е нов рекорд по скъпо строителство на Агенция "Пътна инфраструктура", става ясно от подписан на 6 октомври договор с ДЗЗД "АМ Струма 3.1" за проектиране и строителство на лот 3.1 от магистралата, който е от километър 373+300 до километър 376 - участък край гр. Симитли.

Това информираха от Института за пътна безопасност, откъдето са възмутени, че сключеният договор за 2,7 км трасе е на стойност 107 889 340,04 евро с ДДС. Това формира рекордната сума от 39,96 млн. евро за километър с ДДС.

"Спрямо всички публично обявени обекти за последните три години в страната, това е най-високата цена на километър магистрала в историята на България. Тя надвишава с 30-40% дори най-тежките планински пътни трасета в България".

От ИПБ напомнят, че прогнозната цена за най-сложната позиция от магистралата Велико Търново – Бяла, с множество тунели и виадукти, бе 38,64 млн. евро на километър с ДДС, а за двата сложни участъци на "Струма" в Кресненското дефиле - Лот 3.2.1 и Лот 3.2.2, договорените цени през 2023 г. са били между 23,28 млн. и 28,08 млн. евро на километър с ДДС.

"Другият смущаващ факт е, че поръчката е възложена чрез договаряне без предварително обявление. Т.е. без реална конкуренция и заложен изскуствен таван. Прогнозната стойност от 108 млн. евро с ДДС е определена от АПИ чрез обикновено средноаритметично на 13 подадени оферти от проведени преди това пазарни консултации. Фактът, че 13 строителни компании са подали оферти, опровергава твърдението на АПИ, че съществува „липса на конкуренция по технически причини", посочват от ИПБ.

Избраното дружество - ДЗЗД "АМ Струма 3.1", е обединение от шест строителни компании - "Пътища Пловдив Груп", "АБ", "Европейски пътища", "Грома холд", "Хидрострой" и "Алве консулт", става ясно от сключения с АПИ договор. Някои от тези фирми са свързани помежду си - като "Пътища Пловдив Груп", "Европейски пътища" и "Грома холд".

От Института по пътна безопасност също така посочват, че има отрицателно становище от Агенцията по обществени поръчки - на 14.09.2026 г. агенцията изрично отбелязва липсата на независима техническа експертиза и поставя под съмнение основанието за договаряне без процедура. В разрез с това АПИ бърза да сключи договора на 06.10.2026 г., пренебрегвайки предупрежденията на контролния орган.

От ИПБ призовават договорът да бъде спрян и преразгледан, както и да бъдат сезирани Сметната палата, Комисията за противодействие на коруцията и Европейската прокуратура.

"Необходимо е и задължително възлагане на независима международна техническа експертиза, която да остойности реалния финансов ресурс за 2,7-километровото трасе край Симитли спрямо реалните разходи и пазарни цени".