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И Асен Василев поиска да види проектобюджета за 2027

И Асен Василев поиска да види проектобюджета за 2027
Снимка: БТА

Той запита какво се крие в бюджета за догодина

Какво криете, господин Радев? Защо не искате да покажете бюджета преди изборите? Това запита от своята страница в социалните медии лидерът на ПП Асен Василев.

Според него бюджетът е нелицеприятен. "За първи път официално сте заложили българските граждани да обеднеят – доходите им да растат по-бавно от инфлацията. Какво друго сте скрили в този бюджет", пише Василев. 

Малко по-рано и Божидар Божанов заяви, че Бюджетът трябва да бъде показан до 31 октомври. "Премиерът днес казал, че ще скрият бюджета до изборите. Но законът казва, че бюджет трябва да бъде внесен до 31-ви октомври. Вероятно го крият, защото вътре ще има още разочароващи неща, които няма да мотивират хората да гласуват", коментира Божанов.

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