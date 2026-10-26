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Петер Мадяр поздрави Студентската листа за изборната победа в Сърбия

Петер Мадяр поздрави Студентската листа за изборната победа в Сърбия
АП/БТА

Бях много радостен да чуя колко сили им е дала нашата победа през април в тази трудна борба, написа унгарският премиер

Унгарският министър-председател Петер Мадяр използва социалната мрежа X, за да отправи своите поздравления към Студентската листа, която триумфира на вчерашните извънредни парламентарни избори в Сърбия. Информацията предава Ройтерс.

„Току-що разговарях по телефона с лидерите на Студентската листа, които спечелиха изборите в Сърбия, за да ги поздравя за победата им. Уверих ги в подкрепата на Унгария. Бях много радостен да чуя колко сили им е дала нашата победа през април в тази трудна борба“, гласи публикацията на Мадяр в платформата.

С вота през април тази година Петер Мадяр сложи край на продължилото 16 години управление на Виктор Орбан и неговата политическа сила ФИДЕС. Самият Орбан беше считан за близък политически партньор на досегашния сръбски държавен глава Александър Вучич.

Според резултатите от паралелното преброяване при обработени 96 на сто от изборните протоколи, Студентската листа си осигурява 140 места в парламента. В същото време Сръбската прогресивна партия, оглавявана от бившия президент Александър Вучич, остава със 103 мандата, сочат данните на независимата организация Център за свободни избори и демокрация (ЦеСИД).

Още снощи бившият сръбски президент Александър Вучич официално призна загубата си на изборите.

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