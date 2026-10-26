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Кирил Милов донесе първия медал на България от Световното в Астана

Кирил Милов донесе първия медал на България от Световното в Астана
БТА

Европейският шампион разгроми Маркус Рагингер с 10:0 в битката за бронза при 97-килограмовите

Кирил Милов спечели първия медал за България на Световното първенство по борба в Астана. Националът стигна до бронзовото отличие в категория до 97 кг на класическия стил след категорична победа над австриеца Маркус Рагингер.

Милов доминираше изцяло в схватката срещу 27-годишния съперник. Българинът получи първата възможност за атака от партер и направи две последователни пренасяния, с които изгради преднина от 5:0 преди почивката.

Действащият европейски шампион продължи убедително и през втората част. Той отби атаката на Рагингер, след което го събори за още четири точки.

Щабът на австриеца оспори решението, но протестът беше отхвърлен. Така Милов получи още една точка и спечели с техническо превъзходство при 10:0 само 24 секунди след началото на втората част.

Отличието е трето за българския борец от световни първенства. Той има и два сребърни медала, спечелени в Будапеща през 2018 и Белград през 2022 година.

По пътя към бронза в Астана Милов записа три победи и достигна до полуфиналите. Там той отстъпи с 5:7 пред беларусина Кирил Маскевич и беше изпратен в схватката за третото място.

България има гарантирано още едно отличие чрез олимпийския шампион Семен Новиков, който достигна до финала в категория до 87 кг. Едмонд Назарян пък ще се бори за бронз при 63-килограмовите.

Във вторник на тепиха ще излязат Новиков и Назарян, а женската надпревара започва без българско участие през първия ден. Единствената ни представителка Биляна Дудова ще стартира в категория до 62 кг в сряда.

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