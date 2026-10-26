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Краят на Вучич не означава край на "Сръбски свят", смята Иван Николов

Краят на Вучич не означава край на "Сръбски свят", смята Иван Николов
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Председателят на Културно-информационния център в Босилеград приветства победата на студентското движение, но изрази опасения за бъдещето на българското малцинство и националистическите политики в Сърбия

Политическата промяна в Сърбия след изборната загуба на Александър Вучич не означава непременно край на великосръбския национализъм и идеята за "Сръбски свят". Това заяви председателят на Културно-информационния център в Босилеград Иван Николов пред Actualno.com, коментирайки победата на студентското движение на изборите.

Според него резултатите от вота поставят началото на важен политически процес, но все още няма достатъчно яснота дали новите управляващи ще променят досегашната политика на страната по ключови въпроси.

"Добре е, че започна някакъв процес на промяна, който надявам се след известно време да стабилизира отношенията в Сърбия. Ерата на Вучич е приключила, но не знам дали е приключила ерата на великосръбския национализъм и шовинизъм и на "Сръбски свят", коментира Николов.

Той приветства усилията на студентите, които според него в продължение на две години са работили за политическа промяна. Същевременно изрази резерви към липсата на конкретни позиции по редица важни теми.

По думите му по време на предизборната кампания студентската листа е избягвала категорични отговори по въпросите за членството на Сърбия в Европейския съюз, санкциите срещу Русия, отношенията със съседните държави и статута на Косово.

Николов смята, че именно решенията по тези теми ще покажат дали страната действително е готова за промяна на досегашния си политически курс.

Особено внимание той отдели на положението на българското малцинство в Сърбия. Според него на този етап е твърде рано да се прогнозира дали политическата промяна ще доведе до подобряване на условията за българската общност, тъй като студентското движение все още не е представило ясна позиция по въпроса.

Председателят на Културно-информационния център в Босилеград подчерта, че ако новите политически сили имат намерение да възобновят европейската интеграция на Сърбия, ще трябва да преосмислят отношението си към националните малцинства и национализма.

Николов обърна внимание и на представителството на малцинствените партии в бъдещия сръбски парламент. Според него част от тези формации са обвързали политическото си бъдеще с Вучич и след изборната му загуба влиянието им ще отслабне.

По негови думи в следващото Народно събрание на Сърбия малцинствените общности ще имат ограничено парламентарно представителство, включително чрез представители на унгарската общност във Войводина, албанска коалиция и мюсюлманите от Санджак.

Въпреки резервите си Николов определя изборния резултат като положителна стъпка за Сърбия. Според него обаче истинската промяна ще зависи не само от смяната на политическото ръководство, а и от готовността на новите управляващи да преосмислят отношението на държавата към съседите, малцинствата и европейската интеграция.

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