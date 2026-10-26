Червен картон за Ивайло Симеонов в Елин Пелин: Йотова победи кмета в неговата община

Червен картон получи кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов, който се включи в надпреварата за президент заедно с кандидата за вицепрезидент Косьо Стойчев. Кметът не успя да спечели дори в собствената си община, където първото място зае Илияна Йотова, а той остана втори.

Разликата между двамата е едва 96 гласа, показват обобщените данни от секционните избирателни комисии (СИК). Резултатът обаче поставя въпроса доколко местната популярност на Симеонов може да се пренесе на националната политическа сцена.

Илияна Йотова получава 1407 гласа, или 26,90% от действителния вот в община Елин Пелин. Ивайло Симеонов събира 1311 гласа, което представлява 25,06%. На трето място се нарежда Андрей Гюров с 1203 гласа, или 23% от вота.

Следват:

Костадин Костадинов – Петър Волгин - 658 гласа (12,58%);

Радостин Василев – Красимир Манов - 226 гласа (4,32%);

Ивелин Михайлов – Юлиана Матеева - Стоянка Черкзова - 136 гласа (2,60%);

Иван Христанов – 119 гласа (2,28%).

Така въпреки предимството, което би трябвало да му осигурява позицията на действащ кмет, Симеонов не успява да излезе начело в собствената си община.

Резултатите на Ивайло Симеонов показват съществена разлика между представянето му в Елин Пелин и това в останалата част на страната.

На национално ниво кандидат-президентската двойка Симеонов – Стойчев получава 0,94% от гласовете според данните.

В Софийска област подкрепата за нея достига 4,34%, докато в община Елин Пелин е 25,06%.

От общо 1964 гласа, получени за Симеонов в Софийска област, 1311 са подадени именно в общината, която управлява. Това означава, че приблизително две трети от подкрепата му в областта идва от Елин Пелин. Числата очертават ясно изразена концентрация на подкрепата за кандидата в неговия местен политически център.

Извън общината резултатите му са значително по-слаби, а на национално ниво кандидатурата му остава далеч от водещите позиции.

Друг съществен фактор е избирателната активност - до урните в община Елин Пелин са отишли 5472 души от общо 18 056 избиратели по първоначалните списъци, което представлява приблизително 30,31% активност.

Следователно резултатите отразяват предпочитанията на участвалите във вота, а не непременно настроенията на всички жители на общината.

Ивайло Симеонов не успя да спечели президентския вот в общината, която управлява. Илияна Йотова го изпревари с 96 гласа, а резултатите показват, че подкрепата за кмета е концентрирана предимно в неговия местен политически център и трудно се пренася извън него.