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Радев поздрави сръбските студенти за изборната им победа

Радев поздрави сръбските студенти за изборната им победа
Снимка: БТА

С взаимно уважение, доверие и сътрудничество България и Сърбия могат да отворят нова страница, пише той

Министър-председателят Румен Радев поздрави гражданите на Сърбия за участието им в демократичния процес, а Студентската листа – за изборната победа. В публикация в социалната мрежа Х той заяви, че България е готова да продължи да подкрепя европейската интеграция на Сърбия.

„България и Сърбия имат силни отношения, основани на вековни връзки и обща отговорност за мира, стабилността и просперитета в нашия регион“, написа Радев. 

Той посочи, че очаква двустранните отношения да се развиват чрез конструктивен диалог, икономическо сътрудничество и по-добра свързаност между двете държави. Премиерът потвърди и готовността на България да продължи активната си подкрепа за присъединяването на Сърбия към Европейския съюз.

Специално внимание в публикацията е отделено на българското национално малцинство в Сърбия. Според Радев запазването на неговата културна идентичност, език и традиции, както и гарантирането на пълните му права и възможности, трябва да останат важна част от двустранния диалог.

„Вярвам, че чрез взаимно уважение, доверие и сътрудничество България и Сърбия могат да отворят нова страница в отношенията си и да допринесат за една по-силна, по-свързана и по-просперираща Югоизточна Европа“, заяви министър-председателят.

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