Сделка за 1 млрд. долара: Саудитска Арабия предложила на хутите кеш срещу мир

Дипломатически източници в Персийския залив съобщават, че изненадващото посещение на саудитския министър на отбраната принц Халид бин Салман в Иран е имало за цел осигуряването на примирие с хутите, предава Israel Hayom.

Съгласно споразумението Саудитска Арабия ще преведе 1 милиард долара на подкрепяната от Иран прокси групировка чрез Техеран. Според един от източниците, Бин Салман дори е носел парите със себе си на борда на военния транспортен самолет Hercules, с който е пристигнал. Не става ясно обаче дали се е стигнало до сделка.

Посещението е било организирано от партньорите на Саудитска Арабия в пакта за отбрана от Мека. В преговорите участват също началникът на турското разузнаване Ибрахим Калън и началникът на армията на Пакистан фелдмаршал Асим Мунир.

Пакистан и Турция не са успели да предоставят на Саудитска Арабия съществена помощ въпреки споразумението, изпращайки само военни съветници и никакви допълнителни сили за подкрепа, въпреки че отбранителният съюз изрично изисква от своите членове да предоставят военна помощ, ако някой от тях бъде нападнат.

Иран е бил представляван от президента Масуд Пезешкиан, секретаря на Върховния съвет за национална сигурност ген. Мохсен Резаи и висши служители от Ислямската революционна гвардия. Иран е предложил да посредничи между Саудитска Арабия и хутите по отношение на кризата в Йемен.

Хутите атакуват летища и по-специално петролни съоръжения в Саудитска Арабия, нанасяйки огромни икономически щети на кралството. В същото време иранските атаки срещу танкери в Ормузкия пролив нарушиха износа на петрол от Персийския залив.