Седем случая на заразени със западнонилска треска в Германия за годината

През настоящата година германските здравни власти, по данни на института „Роберт Кох“, регистрираха седем местни случая на западнонилска треска при пациенти на възраст между 28 и 83 години. Други десет души са се инфектирали извън пределите на страната, но към момента в Германия няма регистрирани смъртни случаи, свързани с болестта.

Първите пет случая на заразяване чрез ухапване от комари в този регион датират от лятото на 2019 г., като специалистите прогнозират по-нататъшен ръст на заболеваемостта в резултат на климатичните промени.

Европа като цяло отчита сериозен скок на местните инфекции в сравнение с минали години. Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията съобщава за общо 1965 случая до края на изминалата седмица. Най-сериозно е положението в Италия със 770 регистрирани случая, следвана от Гърция с 457, Франция със 173, Испания със 145 и Румъния със 125. Към 7 октомври институцията е била уведомена за общо 130 смъртни случая на континента.

В по-голямата си част заразяването протича безсимптомно, но около една пета от инфектираните развиват грипоподобни оплаквания, които обикновено отшумяват за три до шест дни. Едва един процент от пациентите развиват тежка, невроинвазивна форма, която най-често се изразява в доброкачествен менингит, но при нея смъртността варира между 5 и 10 процента.

Възрастните хора и хората със сърдечно-съдови заболявания са изложени на най-висок риск. Инфекцията се пренася основно от комари между диви птици, като насекомите могат да заразят хора и бозайници, а прелетните птици са отговорни за пренасянето на вируса от тропиците към Средиземноморието и останалата част от Европа.