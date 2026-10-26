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Червен код в Гърция заради силни бури и проливни дъждове

Червен код в Гърция заради силни бури и проливни дъждове
АП/БТА

Лошото време няма да подмине и столицата Атина

Гърция се подготвя за сериозно влошаване на времето през следващите дни, като националната метеорологична служба обяви най-високата степен на опасност - червен код.

Според информация на телевизия Скай се очакват проливни дъждове и мощни бури, които ще обхванат редица гръцки острови, както и райони в континенталната част на страната. 

Критична ще бъде ситуацията на Додеканезите в югоизточно Егейско море, където предупреждението е в сила от днес и ще продължи чак до четвъртък. Метеоролозите алармират, че в сряда опасната обстановка ще се пренесе с пълна сила и над Спорадските острови, Евбея (Евия), Магнисия и Лариса. 

Лошото време няма да подмине и столицата Атина, като интензивните валежи ще засегнат и цялата област Атика. 

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