Червен код в Гърция заради силни бури и проливни дъждове

Гърция се подготвя за сериозно влошаване на времето през следващите дни, като националната метеорологична служба обяви най-високата степен на опасност - червен код.

Според информация на телевизия Скай се очакват проливни дъждове и мощни бури, които ще обхванат редица гръцки острови, както и райони в континенталната част на страната.

Критична ще бъде ситуацията на Додеканезите в югоизточно Егейско море, където предупреждението е в сила от днес и ще продължи чак до четвъртък. Метеоролозите алармират, че в сряда опасната обстановка ще се пренесе с пълна сила и над Спорадските острови, Евбея (Евия), Магнисия и Лариса.

Лошото време няма да подмине и столицата Атина, като интензивните валежи ще засегнат и цялата област Атика.