Един убит и 10 ранени при руска атака срещу Краматорск

Руска въздушна атака отне живота на най-малко един човек и рани 10 души в покрайнините на украинския град Краматорск, разположен в източната Донецка област. Според информация от местните власти, цитирана от агенция Укринформ, ударите са нанесени тази сутрин.

Ръководителят на градската военна администрация Олександър Гончаренко съобщи в социалната мрежа Фейсбук, че руските сили са атакували четири пъти близкото село Ясногорка. Сред пострадалите при нападението има и 13-годишно момиче.

Към момента компетентните органи продължават да изясняват окончателния брой на жертвите и ранените, както и размера на разрушенията по инфраструктурата.

Това е пореден удар по региона в рамките на няколко дни, след като на 23 октомври руската армия пусна три управляеми бомби ФАБ-250 над Краматорск. Тогава загина един цивилен, а шестима бяха ранени, включително три деца.