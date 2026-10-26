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Един убит и 10 ранени при руска атака срещу Краматорск

Един убит и 10 ранени при руска атака срещу Краматорск
АП/БТА

Това е пореден удар по региона в рамките на няколко дни

Руска въздушна атака отне живота на най-малко един човек и рани 10 души в покрайнините на украинския град Краматорск, разположен в източната Донецка област. Според информация от местните власти, цитирана от агенция Укринформ, ударите са нанесени тази сутрин. 

Ръководителят на градската военна администрация Олександър Гончаренко съобщи в социалната мрежа Фейсбук, че руските сили са атакували четири пъти близкото село Ясногорка. Сред пострадалите при нападението има и 13-годишно момиче

Към момента компетентните органи продължават да изясняват окончателния брой на жертвите и ранените, както и размера на разрушенията по инфраструктурата. 

Това е пореден удар по региона в рамките на няколко дни, след като на 23 октомври руската армия пусна три управляеми бомби ФАБ-250 над Краматорск. Тогава загина един цивилен, а шестима бяха ранени, включително три деца

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