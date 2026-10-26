Поръчват и плащат, но не получават нищо: КЗП отчита ръст на онлайн измамите

Увеличават се сигналите за измами при онлайн пазаруване и нелоялни търговски практики, съобщиха от Комисията за защита на потребителите (КЗП). Все повече граждани подават жалби за платени, но недоставени стоки, подвеждащи оферти и злоупотреби с лични и платежни данни.

От комисията предупреждават потребителите да бъдат особено внимателни при покупки в интернет и да проверяват надеждността на търговците, преди да предоставят лична информация или данни за банковите си карти.

Сред установените случаи са измамни предложения в социалните мрежи, при които продавачите използват неистински адреси и очевидно фалшиви телефонни номера. Въпреки съмнителната информация част от потребителите извършват плащания и правят поръчки, които впоследствие не получават.

КЗП отчита и сигнали за заблуждаващи оферти за фасети, зъбни протези и други санитарни продукти. В някои случаи възрастни хора превеждат пари на търговци с фиктивни адреси, без да получат поръчаните изделия.

От институцията посочват, че на 26 октомври е разрешен подобен случай, при който възрастна жена е получила обратно заплатената сума.

Постъпват и жалби от потребители, които не успяват да върнат негодни санитарни продукти или да възстановят парите си. Други сигнали са свързани с некачествен монтаж на мебели и повредени стоки, които търговците отказват да заменят.

Особено притеснителни според КЗП са фалшивите томболи и съобщения за несъществуващи печалби. Под предлог за изплащане на награда измамници изискват лични данни, номера на платежни карти, ПИН кодове или незабавни парични преводи.

Сред засегнатите са предимно възрастни хора и граждани със специални потребности или здравословни проблеми. Част от тях са били подведени да закупят матраци, завивки, възглавници, домакински уреди и други стоки, които така и не са доставени.

От комисията съобщават и за случаи на злоупотреби с банкови карти. Част от споровете се разглеждат с участието на Помирителната комисия и други компетентни институции. Възстановяването на източените средства обаче невинаги е възможно заради сложността при установяване на отговорността и престъпния характер на действията.

По всички постъпили сигнали се извършват проверки, като при установени нарушения се уведомяват компетентните органи.

Гражданите могат да подават жалби чрез официалния сайт на КЗП, на телефон 0700 111 22 или на място в приемната на комисията в София, на ул. "Врабча" 1, между 9:00 и 17:30 часа.

Председателят на КЗП Мая Манолова провежда приемни всеки четвъртък от 15:00 часа след предварително записване на телефон 02/9330 577.

От комисията призовават потребителите да не предоставят ПИН кодове и чувствителни банкови данни при съмнителни онлайн предложения, както и да не извършват плащания към непроверени търговци.