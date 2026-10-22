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Продължават проверките на БАБХ, КЗП и НАП в складовете на търговските вериги

Продължават проверките на БАБХ, КЗП и НАП в складовете на търговските вериги
Pixabay

Екипите на Приходната агенция са съсредоточени в седемте най-големи логистични центъра в страната

Продължават проверките на БАБХ, КЗП и НАП в складовете на търговските вериги.

Проверките започнаха в сряда.

Екипите на Приходната агенция са съсредоточени в седемте най-големи логистични центъра в страната.

Проверяват се физическите наличности, транспортните документи, документите за предварително деклариране. На фокус са месо, мляко, плодове и зеленчуци”, каза заместник-изпълнителният директор на НАП Милена Кръстанова пред Нова Нюз.

„Фокусът на НАП е да проследим за коректно деклариране на приходи и разходи, да установим дали те са реални, документално обосновани и свързани с дейността”, каза Кръстанова.

Не са спирали и проверките на малките търговци.

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