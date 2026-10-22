Започва изграждането на Терминал 3 на летище „Васил Левски“ – София

Подготвителните работи по изграждането на Терминал 3 на летище „Васил Левски“ – София започват в петък. Очаква се строителството на новия терминален комплекс да отнеме общо пет години, като крайният срок за завършване е април 2031 г., съобщиха от ръководството на летището.

Началният етап включва изграждането на нов транспортен център и площад пред терминала, както и преместването на съществуващите подземни инженерни мрежи. Проектът е част от задълженията на концесионера СОФ Кънект по договора с българската държава. Същинското строителство на Терминал 3 е планирано да започне през есента на 2026 г.

За разширяването и модернизацията на летището са осигурени 450 млн. евро чрез финансиране от международните капиталови пазари. Срокът на финансирането е 22 години, а средствата ще бъдат използвани както за новия терминал, така и за обновяване на съществуващата инфраструктура. Целта е летището да може да отговори на очакваното увеличение на пътническия трафик през следващите 30 години.

Главният изпълнителен директор на СОФ Кънект Хесус Кабайеро определи споразумението като пример за възможностите на публично-частното партньорство. По думите му компанията продължава да инвестира в развитието на летището с намерението да подобри международната свързаност на България и да допринесе за икономическия ѝ растеж.

Финансовата схема съчетава банкови заеми и облигационна емисия за проектно финансиране на публично-частно партньорство. Тя е първата от този вид в България, регистрирана на регулиран пазар, като облигациите се търгуват на Euronext Dublin. Сред ключовите участници във финансирането са Европейската банка за възстановяване и развитие и УниКредит Груп.

След приключването на разширението летището ще разполага с общо 34 изхода за качване на пътници и капацитет за обслужване на 20 млн. пътници. Половината от този капацитет ще бъде осигурен от новия Терминал 3.

Предвижда се новият комплекс да бъде свързан архитектурно и функционално със съществуващия Терминал 2. След въвеждането му в експлоатация Терминал 1 ще бъде окончателно закрит.