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Български военни самолети патрулират над териториалното море на България

Български военни самолети патрулират над териториалното море на България
БТА

F-16, МиГ-29, Су-25 и L-39 следят въздушното пространство над морето

Над териториалното море на Република България е организирано патрулиране, наблюдение и разузнаване на въздушното пространство от екипажи на самолети F-16, МиГ-29, Су-25 и L-39 от състава на българските Военновъздушни сили.

Целта на действията на военната авиация е да се повишат ситуационната осведоменост и сигурността в българското въздушно и морско пространство. Полетите ще продължат и през следващите дни.

За допълнително укрепване на охраната на въздушното пространство са разположени и наземни сили и средства за наблюдение и противовъздушна отбрана.

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