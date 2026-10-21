Български военни самолети патрулират над териториалното море на България

Над териториалното море на Република България е организирано патрулиране, наблюдение и разузнаване на въздушното пространство от екипажи на самолети F-16, МиГ-29, Су-25 и L-39 от състава на българските Военновъздушни сили.

Целта на действията на военната авиация е да се повишат ситуационната осведоменост и сигурността в българското въздушно и морско пространство. Полетите ще продължат и през следващите дни.

За допълнително укрепване на охраната на въздушното пространство са разположени и наземни сили и средства за наблюдение и противовъздушна отбрана.