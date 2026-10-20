НАТО засилва военното си присъствие в Черно море

НАТО ще засили военното си присъствие в Черно море, като разположи допълнителни самолети за морско наблюдение, радарни системи и дронове. Според информация на Ройтерс решението на алианса е взето в отговор на поредицата от смъртоносни атаки с дронове срещу търговски кораби в региона, свързани с войната на Русия в Украйна.

Мерките бяха официално обявени след извънредно заседание на Северноатлантическия съвет в Брюксел, посветено на сигурността в черноморския басейн. Говорителката на пакта Алисън Харт потвърди срещата в социалната платформа Екс, като отбеляза: „НАТО вече укрепи капацитета си по протежение на източния фланг, в това число арсенала за противодействие на дронове. Изпращаме допълнителни сили и средства в региона, включително за наблюдение, разузнаване и криминалистика“.

Военният говорител на алианса, американският полковник Мартин О'Донъл, поясни, че държавите членки изпращат и специализирани екипи от разузнаването. Тяхната задача ще бъде да извършат експертна криминалистична оценка на експлозивите, използвани при нападенията. Към момента пактът все още не е определил официално извършителя на атаките. Военни експерти сочат Русия като най-вероятен виновник, въпреки че Москва отказва да поеме отговорност.

Ситуацията в региона е критична, след като само през миналата седмица два химически танкера бяха поразени от безпилотни апарати близо до крайбрежието на Румъния. Ударите предизвикаха сериозни пожари, а седем моряци бяха обявени за изчезнали. Това породи сериозни опасения за безопасността на ключовия морски маршрут за Украйна. През последните 10 дни най-малко още пет товарни кораба станаха обект на нападения край бреговете на Румъния и съседна България, като общият брой на загиналите или изчезнали моряци достигна поне 23-ма души, припомня БТА.