Новини
Търси
Подкаст
Общество

Българската армия вдига дронове по Черноморието за засилено наблюдение

Българската армия вдига дронове по Черноморието за засилено наблюдение
Pixabay

Действията на Министерството на отбраната са част от пакет превантивни мерки, целящи да осигурят пълна информация за сигурността в реално време

Българската армия въвежда засилен контрол и наблюдение над Българското черноморско крайбрежие, разгръщайки безпилотни летателни апарати над бреговата ивица и прилежащата въздушна и морска зона. Действията на Министерството на отбраната са част от пакет превантивни мерки, целящи да осигурят пълна информация за сигурността в реално време, като ведомството призовава гражданите да не се тревожат от зачестилите полети на военни дронове.

Тези спешни действия са пряко обвързани с плановете на правителството за  модернизация на отбранителните ни способности. Тези дни стана ясно, че България ще инвестира около 80 милиона евро за придобиването на 20 модерни антидрон системи (10 мобилни и 10 стационарни) чрез европейския механизъм SAFE, припомня ТАРАЛЕЖ.  Очаква се съвместно с Испания да бъде подписан Меморандум за разбирателство.

Успоредно с това, страната ни спешно се присъединява към натовската антидрон инициатива "Drone Edge" за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи, за която бюджетът ще отделя по 220 000 евро годишно.

През октомври 2026 година Народното събрание даде официално разрешение за придобиването на още пет зенитно-ракетни комплекса IRIS-T SLM от Германия на стойност над 1,1 милиарда евро. Тази сделка също се финансира през европейската програма SAFE.

Всички тези ходове на отбраната са продиктувани от сериозната ескалация на напрежението в региона. Припомняме, че през последните дни Черно море стана арена на масирани удари с дронове по търговски кораби, някои от които в непосредствена близост до българските териториални води и изключителна икономическа зона.

Сред най-опасните инциденти бе нападението срещу моторния кораб „Челси 3“, който бе поразен от три дрона и в момента се намира на пристанището в Бургас за военни експертизи. Офанзивата, при която вече има регистрирани потънали и тежко повредени плавателни съдове, принуди редица международни корабни оператори да откажат акостиране в българските пристанища Варна и Бургас поради високия военен риск.

Очаква се на българска територия да бъде разположена авиация от държава членка на НАТО във връзка със зачестилите атаки с дронове срещу кораби в Черно море, заяви преди дни министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Още по темата

След атаките с дронове: Очаква се съюзническа авиация в България

След атаките с дронове: Очаква се съюзническа авиация в България

Димитър Стоянов: МО поставя все по-голям фокус върху опциите за използване на инструментите за превъоръжаване

Димитър Стоянов: МО поставя все по-голям фокус върху опциите за използване на инструментите за превъоръжаване

Дайчовото хоро на дрона „Майя“ и отбрана на ешафод

Дайчовото хоро на дрона „Майя“ и отбрана на ешафод

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Столичен квартал остава без вода на 20 октомври

Столичен квартал остава без вода на 20 октомври

Все по-трудно е за българина да купи собствено жилище

Все по-трудно е за българина да купи собствено жилище

Проф. Калоян Давидов е носителят на Златния приз „Лекар на годината 2026“

Проф. Калоян Давидов е носителят на Златния приз „Лекар на годината 2026“

Най-важното от България на 19.10.2026 г.

Най-важното от България на 19.10.2026 г.

Илияна Йотова: За да има лекарят авторитет, той трябва да бъде пазен от цялото общество

Илияна Йотова: За да има лекарят авторитет, той трябва да бъде пазен от цялото общество

Водещи

В Италия също обсъждат въвеждане на полицейски час заради безредиците

В Италия също обсъждат въвеждане на полицейски час заради безредиците

  • Преди 1 час
Селена Гомес: Електронните цигари промениха гласа ми

Селена Гомес: Електронните цигари промениха гласа ми

  • Преди 1 час
Столичен квартал остава без вода на 20 октомври

Столичен квартал остава без вода на 20 октомври

„Як Х“: Откриха непознат бозайник от Ледниковата епоха

„Як Х“: Откриха непознат бозайник от Ледниковата епоха

  • Преди 1 час
Най-важното от света на 19.10.2026-та г.

Най-важното от света на 19.10.2026-та г.

  • Преди 2 часа
Проучване: Kонсумацията на плодове води до по-нисък риск от депресия при тийнейджърите

Проучване: Kонсумацията на плодове води до по-нисък риск от депресия при тийнейджърите

  • Преди 2 часа
Все по-трудно е за българина да купи собствено жилище

Все по-трудно е за българина да купи собствено жилище

Германия и Иран привикаха посланиците си

Германия и Иран привикаха посланиците си

  • Преди 2 часа
Заради безредиците: Въведоха полицейски час в части на Париж и Лил

Заради безредиците: Въведоха полицейски час в части на Париж и Лил

  • Преди 2 часа
Проф. Калоян Давидов е носителят на Златния приз „Лекар на годината 2026“

Проф. Калоян Давидов е носителят на Златния приз „Лекар на годината 2026“

Най-важното от България на 19.10.2026 г.

Най-важното от България на 19.10.2026 г.

Хутите с нова вълна от атаки по ключови обекти на Саудитска Арабия

Хутите с нова вълна от атаки по ключови обекти на Саудитска Арабия

  • Преди 3 часа
Илияна Йотова: За да има лекарят авторитет, той трябва да бъде пазен от цялото общество

Илияна Йотова: За да има лекарят авторитет, той трябва да бъде пазен от цялото общество

Крепостта „Царевец“ бе осветена в розово в знак на подкрепа към борещите се с рак на гърдата

Крепостта „Царевец“ бе осветена в розово в знак на подкрепа към борещите се с рак на гърдата

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който близостта отказва да бъде разменна монета

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който близостта отказва да бъде разменна монета

  • Преди 3 часа