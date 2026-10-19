Българската армия вдига дронове по Черноморието за засилено наблюдение

Българската армия въвежда засилен контрол и наблюдение над Българското черноморско крайбрежие, разгръщайки безпилотни летателни апарати над бреговата ивица и прилежащата въздушна и морска зона. Действията на Министерството на отбраната са част от пакет превантивни мерки, целящи да осигурят пълна информация за сигурността в реално време, като ведомството призовава гражданите да не се тревожат от зачестилите полети на военни дронове.

Тези спешни действия са пряко обвързани с плановете на правителството за модернизация на отбранителните ни способности. Тези дни стана ясно, че България ще инвестира около 80 милиона евро за придобиването на 20 модерни антидрон системи (10 мобилни и 10 стационарни) чрез европейския механизъм SAFE, припомня ТАРАЛЕЖ. Очаква се съвместно с Испания да бъде подписан Меморандум за разбирателство.

Успоредно с това, страната ни спешно се присъединява към натовската антидрон инициатива "Drone Edge" за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи, за която бюджетът ще отделя по 220 000 евро годишно.

През октомври 2026 година Народното събрание даде официално разрешение за придобиването на още пет зенитно-ракетни комплекса IRIS-T SLM от Германия на стойност над 1,1 милиарда евро. Тази сделка също се финансира през европейската програма SAFE.

Всички тези ходове на отбраната са продиктувани от сериозната ескалация на напрежението в региона. Припомняме, че през последните дни Черно море стана арена на масирани удари с дронове по търговски кораби, някои от които в непосредствена близост до българските териториални води и изключителна икономическа зона.

Сред най-опасните инциденти бе нападението срещу моторния кораб „Челси 3“, който бе поразен от три дрона и в момента се намира на пристанището в Бургас за военни експертизи. Офанзивата, при която вече има регистрирани потънали и тежко повредени плавателни съдове, принуди редица международни корабни оператори да откажат акостиране в българските пристанища Варна и Бургас поради високия военен риск.

Очаква се на българска територия да бъде разположена авиация от държава членка на НАТО във връзка със зачестилите атаки с дронове срещу кораби в Черно море, заяви преди дни министърът на отбраната Димитър Стоянов.