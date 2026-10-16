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Димитър Стоянов: МО поставя все по-голям фокус върху опциите за използване на инструментите за превъоръжаване

Димитър Стоянов: МО поставя все по-голям фокус върху опциите за използване на инструментите за превъоръжаване
БТА

България е включена и в проектите Starwatch, посочи Стоянов

Министерството на отбраната (МО) продължава да поставя все по-голям фокус върху възможностите за използване на инструментите в интерес на процеса по превъоръжаване на Българската армия, заяви военният министър Димитър Стоянов на въпрос на Атанас Славов от "Демократична България" по време на петъчния парламентарен контрол. 

Славов се интересува как страната ни участва в Програмата за европейската отбранителна промишленост (EDIP). 

"Европейската програма за промишлено развитие (EDIP) е одобрена в края на 2025 година, мобилизира 1,5 милиарда евро от годишната финансова рамка на ЕС за периода 2025-2027 г. като инструмент за изпълнение на европейската стратегия за отбранителна индустрия", обясни военният министър.

По думите му това е един от инструментите на ЕС, който следва да допринесе за повишаване отбранителната готовност на Европа в отговор на динамичната среда за сигурност.

По-конкретно в рамките на програмата EDIP Министерството на отбраната е идентифицирало като приоритетни за развитието на българската отбранителна способност действия в подкрепа на съвместно придобиване, за които има 240 млн евро; европейски проекти в областта на обраната и програмата за съвместно сертифициране на боеприпаси т.нар. JAQ (Joint Ammunition Qualification - бел. а.).

Към JAQ в България има особен интерес, защото нашата отбранителна индустрия следва да сертифицира производството за 155 мм снаряди и това е калибър, към който ще се премине като цяло в нашата армия, посочи Димитър Стоянов.

В програмата има и още действия като например за укрепване на индустрията, над 200 млн. евро  за трансгранично сътрудничество между Украйна и страните членки на ЕС. Бенефициентът е индустрията, Фондът за ускорена трансформация на веригите за доставки (инициатива на ЕС) с общ бюджет 100 милиона евро. Това е действието, което ще се изпълнява от EDIP. Има и други инициативи, които са в прерогативите основно на Министерството на икономиката и индустрията, каза Стоянов.

По отношение на действията за подкрепа на съвместно придобиване МО вече участва в поддаването на проектно предложение за съвместно закупуване на ракети за зенитно-ракетните системи IRIS-T SLM, като водеща страна по проекта е Германия, добави той.

България е включена и в проектите Starwatch, включително Satellite, Decoder, Integrated Maritime Defense, информира военният министър.

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