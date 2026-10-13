Димитър Стоянов: И след новата атака в Черно море не бива да активираме на чл. 4 от НАТО

Няма нужда от активиране на член 4 от НАТО, дори и при новата ситуация, това заяви категорично военният ни министър Димитър Стоянов след новите удари в Черно море.

Два търговски кораба станаха обект на атаки с дронове в ранните часове на 13 октомври в близост до акваторията на България.

Ресорният министър представи хронологията на случилото се, с която той разполага: "Малко след 01:00 ч. е подаден сигнал за атаки от дронове първо от кораба, който потъна до Крапец. Това е корабът "HS DIGNITY". Впоследствие в 1.28 ч. през нощта е подаден сигнал за помощ от кораба, който е на 17 мили от Варна. На втория сигнал се е отправил граничен катер, който е помогнал на хората да се евакуират. Първият кораб е потънал много бързо, това означава мощна атака с надводни дронове, от 16-членен екипаж са намерени 6 души и са спасени, останалите се издирват", посочи министърът.