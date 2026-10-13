АП: Дронове удариха два кораба край България, единият потъна

Два кораба бяха ударени от дронове в Черно море край България във вторник, като единият потъна, а инцидентите предизвикаха спасителни операции, съобщава Асошиейтед прес (АП).

Всички 15 души от екипажа на кораба „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, са били евакуирани. Петима от тях са получили медицинска помощ за леки наранявания, съобщи премиерът Румен Радев във видеозапис, публикуван в социалните мрежи.

По информация на Радев екипажът, съставен от седем украински и осем азербайджански граждани, е съобщил, че три дрона са ударили палубата и корпуса на плавателния съд.

При другия инцидент корабът е потънал, като един от членовете на екипажа му е бил спасен. Българският премиер не предостави допълнителни подробности за останалите хора на борда. Двата удара са станали съответно на около 18 и 17 морски мили от българския бряг.

България търси подкрепа от НАТО и ЕС

На извънредно заседание на Съвета за сигурност във вторник Радев определи атаките като „абсолютно неприемливи“ и заяви, че България търси съдействие от НАТО и Европейския съюз.

По думите му към момента няма категорични доказателства кой стои зад нападенията. Той обаче посочи, че според него резултатът от случилото се е в полза на Руската федерация.

Украинският външен министър Андрий Сибига също обвини Русия за атаките в публикация в социалната мрежа X.